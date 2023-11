PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, mentre l’indice di paura e avidità aumenta

I token della finanza decentralizzata (DeFi) hanno continuato la loro modalità di recupero mentre l’indice della paura e dell’avidità crittografica è aumentato. Giovedì il prezzo di PancakeSwap (CAKE) è aumentato di oltre il 30% e ha raggiunto il punto più alto da luglio di quest’anno.

Il prezzo di Synthetix (SNX), d’altro canto, è balzato al massimo di $ 2,50, il livello più alto dall’agosto 2023. Anche in questo caso, come PancakeSwap, il token è balzato di oltre il 35% dal punto più basso di ottobre.

AAVE, la quarta piattaforma DeFi più grande al mondo, è balzata del 16,13% mentre Uniswap è balzata del 15%. Anche altri token DeFi di punta come Curve (CRV), Compound (COMP) e Frax Share (FXS) sono stati i migliori.

Questi token sono aumentati quando l’indice della paura e dell’avidità delle criptovalute è balzato alla zona di avidità di 74. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute saltano quando un senso di paura si diffonde nel mercato.

Stanno aumentando anche a causa della forte performance di Bitcoin. Giovedì Bitcoin è balzato a 34.450 dollari, il punto più alto di quest’anno. È risalito a doppia cifra dal punto più basso di settembre.

I token crittografici, noti anche come altcoin, tendono a rafforzarsi quando Bitcoin sta andando bene. E fortunatamente, come ho scritto prima, il rally di Bitcoin sembra guadagnare slancio poiché ha formato uno schema di pennant rialzista.

La moneta è rimasta anche al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello di ipercomprato. Questo RSI è un segno che Bitcoin sta guadagnando un forte slancio.

Hanno fatto un balzo anche dopo l’ultima decisione della Federal Reserve. La banca ha lasciato i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%, il livello più alto da oltre due decenni. Nella sua dichiarazione, Jerome Powell ha segnalato che la Fed probabilmente continuerà a fare una pausa nei prossimi mesi.

Gli economisti si aspettano inoltre che anche la Fed taglierà i tassi nel secondo trimestre del 2024. Le criptovalute, che sono sopravvissute al recente ciclo di rialzi dei tassi, probabilmente vedranno un rinnovato slancio.

Anche l’ecosistema DeFi si sta riprendendo. Secondo DeFi Llama, il valore totale bloccato (TVL) è salito a oltre 42,7 miliardi di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.