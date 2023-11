Prezzo di prevendita di Memeinator superiore a Star Atlas (ATLAS) la moneta del metaverso di tendenza .

La moneta di tendenza del metaverso Star Atlas (ATLAS) ha fatto scalpore con la sua esperienza di gioco coinvolgente e la promessa di una vera proprietà degli asset in-game. Allo stesso tempo, la prevendita di Memeinator ha suscitato notevole interesse con le sue prestazioni impressionanti.

In questo articolo approfondiremo gli ultimi aggiornamenti su questi due entusiasmanti progetti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La criptovaluta Star Atlas (ATLAS) sta salendo

Copy link to section

Star Atlas (ATLAS) ha catturato l’attenzione della community delle criptovalute per la sua coinvolgente esperienza di gioco nel metaverso ambientata nel mondo futuristico del 2620. Nell’ultima settimana, il prezzo di ATLAS è aumentato del 48% e la moneta viene scambiata a 0,0028$ nei mercati secondari.

Tabella dei prezzi di ATLAS

Star Atlas, un gioco basato su blockchain ospitato sulla blockchain di Solana, offre ai giocatori l’opportunità di esplorare un vasto universo virtuale, intraprendere battaglie spaziali, costruire stazioni spaziali, estrarre risorse e stringere alleanze con altri giocatori.

I due fattori principali dietro il recente aumento del prezzo di ATLAS sono l’aumento dell’attività all’interno del gioco online Star Atlas e l’imminente aggiornamento.

L’integrazione del gioco con la tecnologia blockchain consente ai giocatori di utilizzare il token ATLAS come valuta di gioco per vari acquisti e transazioni. Man mano che sempre più giocatori entrano nel gioco e seguono il modello economico ad esso associato, la domanda di token ATLAS cresce in modo significativo.

Si prevede che la funzionalità Play-to-Own, che sarà svelata nel prossimo aggiornamento Star Atlas 2.2, migliorerà ulteriormente l’esperienza di gioco consentendo ai giocatori di guadagnare e possedere risorse di gioco che possono essere scambiate con valuta reale.

Il tanto atteso aggiornamento a Star Atlas 2.2

Copy link to section

L’aggiornamento Star Atlas 2.2, che sarà presentato al Breakpoint2023, apporta una serie di entusiasmanti miglioramenti al gioco.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

I giocatori si aspettano l’introduzione di una modalità sparattutto in terza persona con nuove armi, e un nuovo approccio alle meccaniche di combattimento. Le compact racing con un massimo di 100 giocatori renderanno l’esperienza di gioco sicuramente esaltante, mentre la configurazione della nave on-chain offre opportunità di personalizzazione per i veicoli spaziali.

Inoltre, l’aggiornamento introdurrà sistemi di padronanza della nave e di progressione dei giocatori, fornendo incentivi affinché i giocatori investano tempo e impegno nel gioco. Per aggiungere profondità alla narrativa del gioco, nuovi personaggi delle fazioni MUD, ONI e Ustur faranno il loro debutto. Tutte queste aggiunte mirano a migliorare l’esperienza di gioco e ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori.

Una nuova meme coin che sfida artisti del calibro di ATLAS

Copy link to section

Mentre Star Atlas (ATLAS) sta alzando l’asticella per i giochi metaverse, Memeinator è un altro progetto di criptovaluta che ha fatto girare la testa. Memeinator è una nuova ed entusiasmante impresa che ha generato scalpore nel mondo delle criptovalute. Questo progetto ha attirato l’attenzione per il suo approccio unico e le sue caratteristiche innovative.

Memeinator è attualmente in fase di prevendita e ciò che lo distingue sono le sue prestazioni impressionanti. Nella quinta fase della prevendita, Memeinator ha superato l’importante traguardo di 1,3 milioni di dollari di fondi raccolti. Questo risultato testimonia la fiducia della community nel progetto e nelle sue potenzialità.

Un punto di notevole interesse è il confronto tra il prezzo di prevendita di Memeinator e il prezzo del token Star Atlas (ATLAS). Nell’attuale quinta fase, il prezzo del token nativo di Memeinator, MMTR, è di 0,0125$ e si prevede che salirà a 0,0133$ nella fase successiva. Al contrario, ATLAS veniva scambiato a circa 0,0028$, che è significativamente inferiore al prezzo di MMTR.

Sebbene Star Atlas (ATLAS) abbia registrato movimenti di prezzo significativi a causa dell’aumento dell’attività di gioco e dell’anticipazione del prossimo aggiornamento 2.2, anche la prevendita di Memeinator ha fatto scalpore. Gli investitori hanno riconosciuto il potenziale di Memeinator e l’impressionante performance della prevendita riflette il forte sostegno della community al progetto.

Conviene investire in Memeinator?

Copy link to section

Gli investitori e gli appassionati di criptovalute potrebbero chiedersi cosa rende Memeinator una scelta allettante. Anche se noi non suggeriamo alcun investimento, è essenziale conoscere il progetto in generale.

Il successo della fase di prevendita di Memeinator, unito all’entusiasmo che circonda il progetto, suggerisce che abbia catturato l’interesse di una parte significativa della community cripto. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, i potenziali investitori dovrebbero condurre ricerche approfondite, considerare la loro propensione al rischio e prendere decisioni informate in base alle loro circostanze finanziarie individuali.

È anche importante riconoscere che le monete meme, proprio come le altre criptovalute, sono estremamente volatili e qualsiasi investimento in meme coin dovrebbe essere affrontato con cautela.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.