Vechain aggiunge 21.000 nuovi portafogli in un giorno: il prezzo dell’IFP può seguire?

VeChain ha registrato un enorme aumento degli indirizzi di portafoglio attivi quotidianamente, con oltre 21.000 nuovi portafogli aggiunti in 24 ore.

La piattaforma blockchain di contratti intelligenti di livello aziendale ha visto il conteggio degli indirizzi attivi giornalieri aumentare di 21.381 per portare il conteggio totale dei portafogli a 2.275.590, secondo i dettagli condivisi dall’account ufficiale VeChain su X.

Secondo i dati di Vechainstats, il conteggio totale degli indirizzi per la piattaforma è stato pari a 2.282.873 venerdì 3 novembre alle 14:20 ET. Nell’ultima settimana, i nuovi indirizzi di portafoglio sulla blockchain VechainThor sono aumentati di 51.123 mentre i portafogli attivi con transazioni per il periodo sono stati oltre 17.600.

Le statistiche mostrano che il numero totale di indirizzi è aumentato costantemente dal 2021.

Prospettive dei prezzi dell’IFP

Il prezzo di VeChain si aggirava sopra $ 0,018 al momento della stesura di questo articolo, in calo dello 0,9% nelle ultime 24 ore ma in verde nell’ultima settimana e negli ultimi 30 giorni. Giovedì VET ha testato una resistenza superiore a 0,019 dollari, forse spinto dal sentimento generale delle criptovalute che ha visto Bitcoin (BTC) salire a quasi 36.000 dollari.

Mentre è probabile che VET/USD riduca i guadagni in linea con il calo di BTC sotto i 35.000 dollari, un aumento della pressione di acquisto simile a quando i prezzi del VET sono aumentati a settembre potrebbe potenzialmente spingere l’altcoin nell’area di 0,02 dollari. Se i rialzisti superassero 0,03 dollari, potrebbero prendere di mira i massimi di marzo 2022 di 0,09 dollari e lo 0,1 psicologico.

È una prospettiva che potrebbe essere supportata dal picco degli indirizzi dei portafogli e delle transazioni di rete che hanno portato VeChain a raggiungere l’impressionante cifra di 1,1 milioni oggi.

Il trader di criptovalute Apollo ha condiviso il traguardo su X:

La recente partnership di VeChain con Venum Brazil

Il significativo aumento degli indirizzi e delle transazioni dei portafogli della rete VeChain nelle ultime 24 ore arriva quando la piattaforma ha annunciato una nuova partnership con Venum Brasile. La collaborazione prevede l’incorporazione da parte di Venum della tecnologia blockchain, NFT e NFC di VeChain nella sua collezione di abbigliamento.

