Metacade rivela un’importante partnership con DeFi Kingdoms

Metacade (MCADE), una piattaforma di gioco guidata dalla community che sta guadagnando rapidamente terreno nell’ecosistema dei giochi blockchain, ha un’altra partnership chiave. Questa volta tocca al leggendario DeFi Kingdoms.

Il team di Metacade ha rivelato la collaborazione il 3 novembre, promettendo ai giocatori una nuova esperienza mentre esplorano i vantaggi della finanza decentralizzata e del Web3.

Si tratta di uno sviluppo positivo che segue l’enorme consumo di 21 milioni di token MCADE della piattaforma di gioco, completato il 1° novembre. Ciò sembra aver suscitato ulteriore interesse in Metacade poiché il prezzo del token nativo è salito a un massimo di più settimane, un lato positivo che ha coinciso con l’entusiasmo più ampio del mercato.

Metacade unisce le forze con DeFi Kingdoms

Per quanto riguarda l’ecosistema di gioco, uno dei temi più caldi che probabilmente scuoterà gli animi quest’anno potrebbe essere Metacade.

Il successo della vendita dei token del progetto e del lancio sulla mainnet non ha solo confermato l’impegno del team, ma ha anche mostrato la rinascita che sta vedendo il settore finanziario globale del gaming.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: https://t.co/Pd8OS1hoNt 🎮🌐 #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade pic.twitter.com/wVBh2LtGUA — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

Basarsi sull’offerta GameFi con DeFi Kingdoms è il modo in cui Metacade si ritaglia una parte della quota di mercato. Potenzialmente, questo finisce per catapultare MCADE in uno dei migliori token di gioco nell’ecosistema di gioco “play-to-earn”.

Cosa offre DeFi Kingdoms su Metacade ai giocatori?

Bene, DeFi Kingdoms è uno dei migliori giochi di ruolo fantasy cross-chain (RPG) che ha un po’ di tutto ciò che può tradursi solo in una futura adozione da parte di MCADE.

Oltre ad essere un gioco di ruolo in stile retrò, DeFi Kingdoms offre un exchange decentralizzato (DEX), un pool di liquidità e NFT. La combinazione di DeFi e P2E significa che questo gioco sulla blockchain di Klaytn potrebbe vedere più accesso una volta sulla piattaforma Metacade.

Le funzionalità e le offerte disponibili su DeFi Kingdoms saranno integrate e migliorate dai punti di forza della blockchain di Metacade. Un altro fattore chiave è la tariffa bassa del gas della piattaforma di gioco e le transazioni veloci, aspetti che consentono ai giocatori di ottimizzare non solo le esperienze di gioco coinvolgenti, ma anche il valore delle transazioni all’interno dell’ecosistema P2E.

Metacade si rivolge ai big del settore

Le ultime notizie sulla partnership di Metacade si aggiungono a una serie di entusiasmanti collaborazioni con i principali attori del settore, come dettagliato sul suo sito web.

Oltre alla partnership con Polygon Labs annunciata all’inizio di ottobre, ci sono stati altri sviluppi fondamentali nel percorso della piattaforma per diventare uno dei migliori network di gioco. Tra questi, gli accordi con lo studio di giochi Metastudio, lo sviluppatore di giochi su Sandbox, DefinityLegend, e la piattaforma di prodotti di asset digitali Metafuse.

Tutto ciò è avvenuto prima o subito dopo l’attesissimo lancio della mainnet di Metacade, che ha visto anche l’elenco MCADE su Uniswap, BitMart e Bitget tra gli altri scambi di criptovalute.

Nel frattempo, ci sarebbero dei progetti per integrarsi e collaborare in futuro con molti altri studi e provider di giochi con l’obiettivo di portare i giochi blockchain al mainstream.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.