Il prezzo di ORDI aumenta all’apertura dei futures, il volume di Bitcoin Ordinals aumenta

Mercoledì il token ORDI è stato uno dei migliori, poiché gli investitori hanno applaudito il balzo delle vendite di Ordinals NFT. Il token è salito a un massimo di 14,65 dollari, il livello più alto da maggio di quest’anno. Al suo apice, il token Ordinals è cresciuto di oltre il 403% rispetto al livello più basso di settembre.

ORDI, il token nativo per Ordinals, è il token con le migliori prestazioni questa settimana. Questa impennata ha spinto la sua capitalizzazione di mercato totale a oltre 270 milioni di dollari. Il suo volume di scambi giornalieri nelle ultime 24 ore è salito a oltre 569 milioni di dollari.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ci sono tre ragioni per cui l’ORDI è in aumento. Innanzitutto, in una dichiarazione, Binance ha affermato che elencherà il token. Questo è un evento importante poiché Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo. I dati di CoinMarketCap mostrano che la maggior parte del volume di ORDI proviene da Binance seguito da OKX e Bitget.

L’altro motivo per cui il token ORDI è aumentato è che il volume totale degli NFT Ordinals è aumentato notevolmente. I dati di CryptoSlam mostrano che gli NFT di Bitcoin sono aumentati di oltre il 19,9% nelle ultime 24 ore superando i 17,7 milioni di dollari. Questo aumento è stato superiore a quello di Ethereum, che ha gestito NFT per un valore di oltre 17 milioni di dollari.

Gli NFT di Ethereum hanno perso terreno negli ultimi mesi, il che ha spinto i loro prezzi minimi al minimo storico. Di conseguenza, le aziende del settore, inclusa OpenSea, hanno annunciato sostanziali licenziamenti.

Nel frattempo, l’open interest di ORDI nel mercato dei futures è aumentato. Secondo CoinGlass, questo open interest è salito al massimo storico di oltre 79 milioni di dollari. La maggior parte di questi asset erano in Binance, seguito da OKX e Bitget.

L’interesse aperto è una cifra importante nel settore delle criptovalute che mostra il volume degli ordini non eseguiti nel mercato dei futures. Un open interest più elevato è un segnale che la domanda è in una tendenza rialzista.

Un altro parametro importante erano le liquidazioni. Martedì le liquidazioni di short sono balzate a un livello record mentre il token ha iniziato a precipitare.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.