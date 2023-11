Il token FTX aumenta del 78% poiché il presidente della SEC afferma che è possibile il riavvio dell’exchange

Giovedì, il prezzo del token FTX (FTT) è salito di oltre il 78%, raggiungendo un massimo di 2,36 dollari, mentre il mercato delle criptovalute più ampio ha aggiunto il 3% alla capitalizzazione di mercato globale.

L’altcoin, originario dell’exchange FTX, era crollato quasi a 0 dollari a novembre dopo che la piattaforma era implosa e aveva dichiarato bancarotta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Da allora il prezzo è rimasto al di sotto di $ 1,35. Tuttavia, con l’ultimo ottimismo nel mercato e le nuove notizie su FTX, il volume degli scambi 24 ore su 24 è aumentato. Il Relative Strength Index (RSI) si è spinto a 66 e il Moving Average Convergence Divergence (MACD) segnala uno slancio rialzista.

Perché il prezzo del token FTX è salito alle stelle oggi?

Copy link to section

L’ aumento del prezzo del token FTX ha coinciso con il balzo di Bitcoin sopra i 36.800 dollari in un contesto di nuovo ottimismo su una potenziale approvazione di un ETF spot. Tuttavia, c’è stato un altro probabile catalizzatore per la FTT: i commenti sul potenziale riavvio di FTX.

Mercoledì, il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che è possibile riavviare FTX, sottolineando che ciò potrebbe accadere se ciò avvenisse sotto una nuova leadership e nel rispetto della legge.

I commenti del presidente della SEC alla DC Fintech Week si riferivano alle notizie secondo cui tre offerenti erano in lizza per rilanciare la piattaforma crittografica in bancarotta. Tra gli offerenti c’è Tom Farley, ex presidente del NYSE e fondatore della piattaforma di asset digitali Bullish.

Gensler ha osservato che chiunque, incluso Farley, sia interessato a riaprire FTX può farlo a condizione che ciò avvenga “nel rispetto della legge”.

Secondo Gensler, la chiave per farlo bene è “costruire la fiducia degli investitori” e intraprendere tutte le informazioni richieste. La nuova leadership dovrebbe inoltre garantire di non mescolare fondi e commerciare contro i propri clienti.

Il crollo di FTX ha visto il fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried accusato e dichiarato colpevole di sette conti, inclusa la frode. Nel frattempo, il team specializzato in bancarotta di FTX ha accennato a un potenziale riavvio dell’exchange nel contesto dell’azione volta a concordare con i creditori.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.