Sam Bankman-Fried, dichiarato colpevole nel processo per frode FTX, rischia decenni di carcere

In un significativo sviluppo legale che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’industria delle criptovalute, Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX, è stato giudicato colpevole di tutte le accuse nel processo FTX iniziato il 3 ottobre.

Il verdetto, emesso da una giuria composta da nove donne e tre uomini, prevede condanne per due capi d’imputazione di frode telematica, quattro capi d’imputazione di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode e uno di associazione a delinquere finalizzata a commettere riciclaggio di denaro.

La sentenza della SBF evidenzia e implicazioni legali

Il verdetto è stato raggiunto dopo meno di cinque ore di deliberazione, concludendo un processo ad alto rischio seguito da vicino da investitori, regolatori e dalla comunità delle criptovalute. Segna una straordinaria caduta in disgrazia per l’ex CEO dell’exchange di criptovalute, il cui patrimonio netto era stimato in decine di miliardi al suo apice.

La sentenza di Bankman-Fried è prevista per il 28 marzo e potrebbe potenzialmente affrontare decenni di prigione.

I problemi legali di Bankman-Fried sono iniziati a dicembre , quando è stato arrestato e accusato di aver frodato gli investitori e i clienti di FTX, nonché gli istituti di credito di Alameda Research. SBF si è dimesso dall’exchange di criptovalute FTX quando ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel novembre 2022.

Durante il processo si dichiarò innocente, affermando di non aver frodato nessuno ma di aver commesso errori nel controllare i fondi della società.

Di cosa è stato accusato Sam Bankman-Fried?

Tuttavia, l’accusa ha presentato un caso convincente contro Bankman-Fried, sostenendo che si era consapevolmente appropriato dei fondi dei clienti per varie spese, tra cui immobili di lusso, sponsorizzazioni sportive e investimenti di rischio.

I pubblici ministeri hanno fatto risalire queste presunte azioni al 2021, quando Bankman-Fried ordinò di utilizzare i fondi dei clienti per riacquistare quote di FTX di proprietà dell’exchange di criptovalute rivale Binance. Questa decisione alla fine ha portato a prendere in prestito denaro dai clienti FTX per facilitare la transazione.

Caroline Ellison, ex amministratore delegato dell’hedge fund Alameda Research, ha testimoniato durante il processo, sottolineando il ruolo dell’imputato nell’ordinare l’utilizzo dei fondi dei clienti nonostante i suoi avvertimenti sulle potenziali conseguenze.

In risposta a queste accuse, Bankman-Fried ha affermato di fidarsi dei suoi dirigenti selezionati con cura per gestire le operazioni delle società. Allo stesso tempo, si concentrò su altri aspetti del suo impero multimiliardario, compreso il lobbying normativo.

Uno degli aspetti più dannosi del processo per Bankman-Fried è stata la sua stessa testimonianza. Durante un rigoroso controinterrogatorio condotto dal pubblico ministero Danielle Sassoon, ha ripetutamente affermato di non ricordare dettagli e dichiarazioni critici, minando potenzialmente la sua credibilità. Sassoon ha utilizzato le stesse parole di Bankman-Fried, comprese quelle delle interviste rilasciate dopo il crollo di FTX, per dimostrare un modello di inganno.

Sam Bankman-Fried ha deciso di presentare appello contro il verdetto

L’avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha indicato che il suo cliente avrebbe fatto appello contro la condanna, sostenendo la sua innocenza e promettendo di continuare a combattere vigorosamente le accuse contro di lui.

In che modo il verdetto della SBF influisce sul mercato delle criptovalute?

Proprio come ha affermato Kavita Gupta, partner del Delta Blockchain Fund, il processo della SBF potrebbe contribuire a portare maggiore chiarezza normativa sulle criptovalute. Il verdetto di colpevolezza avrà senza dubbio implicazioni sostanziali per l’industria delle criptovalute.

L’FTX di Bankman-Fried era uno dei più grandi scambi di criptovalute e aveva effettuato investimenti di alto profilo, come l’assunzione di celebrità come Tom Brady e Larry David come promotori. Anche i suoi sforzi filantropici e la difesa della regolamentazione del settore hanno contribuito alla sua immagine pubblica.

Tuttavia, la caduta di FTX, Alameda e delle loro filiali in seguito all’articolo di CoinDesk che esponeva le loro operazioni strettamente intrecciate ha inviato onde d’urto nel settore.

John J. Ray III, il nuovo CEO di FTX, ha affrontato le conseguenze finanziarie del crollo, affermando che i clienti di FTX potrebbero non recuperare completamente i propri fondi. Ha definito i presunti crimini una semplice appropriazione indebita, sottolineando la necessità di controllo e regolamentazione nel settore delle criptovalute.

Il procuratore statunitense Damian Williams, parlando fuori dal tribunale, ha definito le azioni di Bankman-Fried come una significativa frode finanziaria e corruzione, sottolineando che questo tipo di illeciti non trova posto nel settore delle criptovalute.

Il verdetto di colpevolezza servirà sicuramente da monito ai potenziali truffatori, indicando che le loro azioni non sono fuori dalla portata della legge.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.