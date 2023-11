Previsione del prezzo di Jasmy Coin: ecco perché il Bitcoin giapponese è in forte aumento

Il prezzo di JasmyCoin ha continuato la sua tendenza rialzista mentre gli investitori hanno applaudito l’ultimo breakout di Bitcoin. Giovedì la moneta è balzata al massimo di 0,0044 dollari, il punto più alto da giugno di quest’anno. Quest’anno è aumentato di oltre il 50% rispetto al punto più basso. Anche altri token crittografici come Mina, Pepe, Gala e Sui hanno registrato un forte balzo di recente.

Bitcoin è il motore chiave

Il motore principale di Jasmy e delle altre altcoin è stata la forte performance di Bitcoin, che ha raggiunto il punto più alto da maggio 2022. È balzato al massimo di 37.000 dollari. È aumentato di quasi il 50% dal punto più basso di settembre e del 137% dal livello più basso di novembre dello scorso anno. Questo rimbalzo lo rende uno degli asset con la migliore performance quest’anno.

Bitcoin è riuscito a superare il modello di pennant rialzista. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, un pennant rialzista è uno dei segnali più positivi del mercato. Rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Anche Jasmy è balzato quando l’ indice di paura e avidità è balzato alla zona di avidità di 74. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute tendono a salire quando gli investitori diventano avidi. Nel frattempo, l’indice VIX è crollato a 14,45 dollari, il punto più basso dal 20 settembre. L’indice è crollato di oltre il 37% dal suo punto più alto di ottobre.

L’indice VIX è uno degli indicatori più popolari nel mercato finanziario. Esamina il posizionamento delle opzioni dell’indice S&P 500. Il suo crollo ha coinciso con il rally in corso delle azioni americane. Gli indici Dow Jones e Nasdaq 100 hanno registrato un balzo negli ultimi nove giorni consecutivi. Pertanto, gli investitori ritengono che il rally di Babbo Natale stia iniziando.

Anche Jasmy ha registrato un rialzo dopo l’ultima decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve. Nella sua riunione, la banca ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%. Mentre la Fed ha lasciato intendere che la banca continuerà ad aumentare i tassi di interesse, gli analisti ritengono che lascerà i tassi intatti per un po’.

Previsioni prezzi Jasmy

Grafico JASMY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo JasmyCoin ha avuto un forte trend rialzista nelle ultime settimane. È passato dal minimo del mese scorso di $ 0,0030 a un massimo di $ 0,0045. La moneta si è spostata al di sopra della linea di tendenza discendente che collega le oscillazioni più elevate da maggio di quest’anno.

Jasmy ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, le prospettive per la moneta sono rialziste, con il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a 0,0051 dollari, il punto più alto del 19 maggio. Se ciò accadesse, la moneta dovrà aumentare di oltre il 15,81% rispetto al livello attuale.

