Celestia TIA balza mentre i futures aprono gli interessi e le liquidazioni short salgono

Il prezzo del token Celestia (TIA) ha continuato a risalire durante il fine settimana mentre la domanda per la moneta ha continuato ad aumentare. La nuova criptovaluta è salita al massimo di 4,10 dollari, ovvero l’85% sopra il punto più basso di questa settimana. La sua capitalizzazione di mercato totale è salita a oltre 527 milioni di dollari, rendendola la 93esima criptovaluta più grande del mondo.

Celestia non è l’unica criptovaluta in crescita. Bitcoin si trova comodamente sopra i 37.000 dollari, mentre Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, è salita sopra i 2.000 dollari. Allo stesso modo, Bonk, la moneta meme di Solana, è balzata a 0,00030 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le valute digitali è balzata a oltre 1,4 trilioni di dollari. Questo rally spiega perché il TIA è saltato.

Anche il prezzo di Celestia è aumentato vertiginosamente a causa dell’aumento del volume e dell’hype. I dati compilati da CoinGecko mostrano che il volume totale nelle ultime 24 ore è stato di oltre 526 milioni di dollari. La maggior parte di questo volume, circa il 40%, proviene da Binance, l’exchange più grande del mondo. È seguito da Bitget e OKX.

Ulteriori dati mostrano che l’open interest dei futures di TIA e le liquidazioni di short sono aumentati. L’open interest nel mercato dei futures è salito al livello record di 77 milioni di dollari, la maggior parte dei quali proviene da Binance.

L’open interest è un parametro importante nel mercato delle criptovalute e azionario. Si riferisce al volume degli ordini non eseguiti nel mercato dei futures. Nella maggior parte dei casi, una cifra più alta è un segno che c’è una domanda elevata per la moneta.

Open interest sui futures di Celestia

Nel frattempo, le liquidazioni di short sono balzate a un livello record mentre il token saltava. Sabato sono stati liquidati short per un valore di oltre 1,87 milioni di dollari. Questa è una metrica importante che mostra il volume dei venditori allo scoperto che sono stati costretti a chiudere le loro operazioni.

Per cominciare, Celestia è un nuovo progetto blockchain che mira a sconvolgere le reti esistenti come Ethereum, Solana, Cardano e Tron. Il suo vantaggio principale è che dispone di funzionalità modulari che si adattano in modo sicuro al numero di utenti.

Di conseguenza, gli sviluppatori possono implementare la propria blockchain in pochi minuti e scalarla con facilità. TIA, la sua criptovaluta, viene utilizzata per pagare lo spazio blob, proteggere la rete e partecipare alla governance.

Celestia deve affrontare numerose sfide. Innanzitutto, è in un settore che è diventato altamente competitivo. Ethereum detiene ancora una quota di mercato leader nel settore dei contratti intelligenti. Anche altre reti di livello 1 come Tron, Avalanche e Solana hanno una quota minore. Inoltre, competerà con le reti di livello 2 che potenziano altre blockchain come Ethereum. Le blockchain di livello 2 più popolari sono Arbitrum, Polygon, Base e Optimism.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.