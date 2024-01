Hedera Hashgraph DeFi TVL si avvicina al livello record, ma c’è un problema

Il prezzo del token HBAR di Hedera Hashgraph si è unito alla stagione degli altcoin in corso mentre la domanda per il token continua. Il prezzo dell’HBAR è salito al massimo di $ 0,9195, il punto più alto dal 19 febbraio. Quest’anno è aumentato di oltre il 155% dal suo punto più basso. Questo salto gli ha dato una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari.

Il rally di Hedera è dovuto principalmente al rally in corso di Bitcoin e altcoin. Mercoledì il Bitcoin è salito a oltre 43.000 dollari e alcuni analisti ritengono che potrebbe raggiungere i 100.000 dollari in vista del dimezzamento del prossimo anno. Nella maggior parte dei casi, Bitcoin tende ad andare bene verso e dopo l’halving. Lo abbiamo visto accadere nell’aprile 2021, quando la moneta ha raggiunto un livello record.

Ci sono altri catalizzatori. L’inflazione nella maggior parte dei paesi sviluppati è in calo, aumentando la possibilità di tagli dei tassi nel 2024. Nel Regno Unito, l’inflazione complessiva è scesa sotto il 4% a novembre ed è probabile che questa tendenza continui.

Nel frattempo, aumenta la possibilità che la Securities and Exchange Commission (SEC) approvi un ETF spot sul Bitcoin. La SEC, Blackrock e il Nasdaq hanno tenuto un altro incontro questa settimana per discutere l’intero processo.

Hedera Hashgraph è in crescita anche grazie alle prestazioni del suo ecosistema di finanza decentralizzata (DeFi). I dati di DeFi Llama mostrano che il TVL della rete è salito a oltre 52 milioni di dollari. In termini HBAR, il TVL è salito a 644,5 milioni di token, pochi punti al di sotto del suo massimo storico.

Sebbene questa sia una cosa positiva, c’è un problema nell’ecosistema DeFi di Hedera. Innanzitutto, la maggior parte delle risorse bloccate nella sua piattaforma si trovano in una dApp principale: SaucerSwap. L’Exchange Decentralizzato (DEX) ha un TVL di oltre 50 milioni di dollari. Giovedì ha gestito un volume di oltre $ 653.000.

La sfida è che Hedera è stata superata da molte reti blockchain più recenti come Base, Sui, PulseChain e Aptos. Questo anche se Hedera ha una capitalizzazione di mercato molto maggiore di tutte queste reti.

Il lato positivo è che i parametri on-chain mostrano che la rete Hedera Hashgraph è piuttosto popolare tra gli utenti. Il numero di conti creati nella rete è salito a oltre 2,67 milioni mentre i conti attivi ammontano a 1,37 milioni. Hedera ha gestito oltre 32,7 miliardi di transazioni con un tempo medio di 1.000 transazioni al secondo (tps).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.