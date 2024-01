La documentazione normativa di AMC valutava il titolo a 7,47 dollari, ma cosa significa questo per il mercato?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) ha annunciato l’emissione di 3,3 milioni di azioni. Secondo l’ ultima dichiarazione, le azioni erano in cambio di titoli di pegno di secondo grado da 25 milioni di dollari con scadenza nel 2026. La società ha anche lanciato un accordo dolcificante, annunciando una nuova linea di cioccolatini a marchio AMC. Le informazioni sono senza dubbio abbastanza travolgenti per l’occhio inesperto. Ecco perché offriamo un’analisi incisiva di cosa significhi quell’operazione per gli investitori.

L’emissione di azioni per il debito di secondo grado è preoccupante per due motivi. Innanzitutto, l’operazione comporta la diluizione degli azionisti esistenti. In secondo luogo, l’accordo segnala una prospettiva economica difficile. Di conseguenza, il valore intrinseco delle azioni è stato fissato a soli 7,47 dollari. AMC ha riconosciuto le due sfide e ha annunciato la nuova linea di caramelle.

L’accordo “debito in cambio di capitale” arriva solo pochi mesi dopo il frazionamento azionario di AMC. Il frazionamento delle azioni è avvenuto alla fine di agosto di quest’anno. Il rapido susseguirsi degli eventi segnala un’azienda che cerca disperatamente di raccogliere capitali sui mercati. Il fatto che AMC abbia fatto ricorso a debiti di secondo grado ad alto costo conferma le sfide di capitale che deve affrontare.

I problemi di mercato per AMC si comprendono meglio osservando il rapporto prezzo/vendite. A soli 0,4x, il rapporto prezzo/vendite costituisce un caso interessante. Ciò è particolarmente vero se si confronta AMC con il livello di settore P/S 1,2x.

Il basso prezzo di vendita potrebbe implicare che AMC sia sottovalutata perché le vendite sono aumentate dopo la pandemia. Tuttavia, sappiamo che il mercato già teneva conto della crescita delle vendite nei prezzi, ma il prezzo ha continuato a scendere. Dovresti anticipare ulteriori nervosismi sul mercato dopo l’annuncio del debito in cambio di capitale azionario.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Le azioni AMC sanguinano dopo l’annuncio del debito in cambio di capitale proprio

Copy link to section

Source – TradingView

I dati sui prezzi delle azioni mostrano che le medie mobili a breve termine hanno continuato a tendere al di sotto delle medie a lungo termine. Anche il prezzo delle azioni è sceso dell’8,46% in seguito alle ultime notizie del mercato azionario. Almeno, il calo conferma i nostri timori, che dettagliamo nell’analisi del titolo sopra.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il prezzo di $ 6,17 è inferiore alla valutazione implicita di $ 7,47. Quando consideriamo i volumi dal lato dell’offerta, è chiaro che AMC deve affrontare sfide dentro e fuori dal mercato.

Riepilogo

Copy link to section

Gli investitori devono analizzare tutte le informazioni contrastanti di AMC prima di approfondire. Il valore intrinseco implicito di 7,47 dollari non ispira alcuna fiducia tra gli investitori. L’annuncio delle caramelle gourmet è solo un edulcorante per calmare i mercati.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.