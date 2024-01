L’era Milei in Argentina: contratti Bitcoin, chiusura delle banche centrali e un mercato senza valuta

L’Argentina sta facendo scalpore nelle politiche economiche sotto la presidenza di Javier Milei. Il recente annuncio del Ministro degli Affari Esteri, Diana Mondino, rivela un cambiamento rivoluzionario verso l’adozione di Bitcoin per gli accordi contrattuali. Questa mossa, unita ai piani per chiudere la banca centrale e abbracciare un mercato senza valuta, segna un esperimento senza precedenti.

L’America Latina, sorprendentemente pro-Bitcoin, sta assistendo a una trasformazione che sfida le norme economiche tradizionali.

Contratti Bitcoin ora accettati in Argentina

L’Argentina ha fatto un passo coraggioso nel mondo delle criptovalute, con il Ministro degli Affari Esteri Diana Mondino che ha confermato che il paese ora accetta Bitcoin per accordi contrattuali.

In una dichiarazione innovativa, Mondino ha dichiarato che i contratti possono essere stipulati in Bitcoin, estendendo l’inclusività ad altre criptovalute e beni materiali come litri di latte. Questo cambiamento, delineato nell’articolo 766, impone ai debitori di consegnare l’importo concordato, indipendentemente dal corso legale della valuta.

La mossa rappresenta un momento cruciale nel riconoscimento legale e pone le basi per un libero mercato monetario.

Il percorso dell’Argentina verso l’abbandono delle leggi sul corso legale

Sotto la guida del presidente Milei, l’Argentina sta tracciando una rotta rispetto alle tradizionali leggi sul corso legale. I cittadini, le imprese e il governo avranno presto la flessibilità di accettare qualsiasi valuta o bene, favorendo la concorrenza del libero mercato monetario.

Questo audace esperimento, il primo del suo genere in oltre un secolo, mira ad affrontare l’iperinflazione e l’uso prevalente di più valute, incluso il dollaro statunitense ampiamente adottato. La decisione del governo di chiudere la banca centrale è in linea con la visione più ampia di un’economia senza valuta.

In seguito al recente annuncio del Ministro degli Affari Esteri, il Paese sembra abbracciare Bitcoin, allineandosi alla tendenza generale in tutta l’America Latina. Seguendo l’esempio di El Salvador che ha reso Bitcoin moneta a corso legale, le normative brasiliane favorevoli alle criptovalute e ora il ministro argentino che utilizza Bitcoin per introdurre nuove politiche, la regione sta diventando un hub per la sperimentazione della criptovaluta.

L’apertura agli esperimenti crittografici in America Latina è attribuita alla popolazione istruita, alla presenza di beni di prima necessità e all’assenza di infrastrutture nazionali completamente sviluppate. Questa posizione regionale pro-Bitcoin costituisce un precedente per altre nazioni che considerano iniziative simili.

Una rivoluzione valutaria all’orizzonte

L’Argentina, guidata dal presidente Milei, è sull’orlo di una rivoluzione valutaria, sfidando le norme economiche convenzionali. L’accettazione di Bitcoin per i contratti, insieme ai piani per abbandonare le leggi sul corso legale e chiudere la banca centrale, segna un cambiamento senza precedenti.

Mentre l’America Latina emerge come una regione pro-Bitcoin, il successo dell’esperimento argentino influenzerà senza dubbio le prospettive globali sull’adozione delle criptovalute. Il mondo osserva il Paese navigare in acque inesplorate, inaugurando una nuova era di possibilità economiche.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.