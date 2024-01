Shanghai effettua il primo regolamento transfrontaliero al mondo utilizzando lo yuan digitale

La filiale di Shanghai della Bank of China ha eseguito con successo un pagamento da 100 milioni di yuan (14 milioni di dollari) utilizzando la sua valuta digitale della banca centrale (CBDC), e-CNY. Fonti locali indicano che il regolamento all’estero è stato effettuato tramite lo Shanghai Financial Exchange International Board per l’oro. L’accordo è avvenuto il 20 dicembre.

Un portavoce della Bank of China ha commentato il successo dell’accordo:

Il conto contribuirà alla forza finanziaria per sostenere l’implementazione approfondita della strategia di promozione della zona pilota di libero scambio da parte di Shanghai e promuovere la qualità e il miglioramento del centro commerciale internazionale.

Questo traguardo è significativo per la Bank of China Shanghai, che è stata in prima linea nei test pilota dell’e-CNY. L’implementazione dell’e-CNY rafforza la strategia di promozione della zona pilota di libero scambio di Shanghai che cerca di diventare un centro commerciale internazionale. Ultimamente, la banca ha consentito l’importazione di minerale di ferro in Cina utilizzando la valuta digitale.

Test globali dell’e-CNY CBDC per favorire l’adozione

La Cina ha intensificato la sperimentazione dell’e-CNY anche se il paese cerca di liberarsi dalla dipendenza dal dollaro. I test pilota globali hanno visto la Cina firmare un memorandum da 400 milioni di dollari con gli Emirati Arabi Uniti per la cooperazione CBDC il 1° dicembre. La Cina ha anche collaborato con diverse istituzioni, tra cui il colosso bancario britannico Standard Chartered, per i test dell’e-CNY.

Più recentemente, la Cina ha rilasciato la sua ultima versione dell’app yuan digitale. La versione aggiornata offre funzionalità migliorate e consente agli utenti di connettere carte di debito e conti bancari personali per acquistare valuta digitale.

Il presidente cinese Xi Jinping ha sostenuto con veemenza le CBDC, ritenendo che siano fondamentali per sbloccare i pagamenti transfrontalieri. Il supporto arriva nonostante la dura posizione del Paese nei confronti degli asset digitali, avendo vietato le transazioni di criptovaluta nel 2021. A luglio di quest’anno, le transazioni e-CNY hanno superato gli 1,8 trilioni di yuan (250 miliardi di dollari) di transazioni dal suo lancio meno di due anni fa.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.