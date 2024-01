Velas (VLX), ex sponsor crittografico della Ferrari, fatica a guadagnare quote di mercato

Velas (VLX), l’ex sponsor della Ferrari, sta lottando per guadagnare quote di mercato nel settore blockchain. Sebbene il prezzo del token VLX sia aumentato di oltre il 202% rispetto al livello più basso del 2022, rimane del 97% al di sotto del suo massimo storico. La sua capitalizzazione di mercato ammontava a oltre 40 milioni di dollari.

Velas è venuto alla ribalta nel 2021 al culmine del rally delle azioni legate alle criptovalute e ai meme. All’epoca, gli investitori credevano che la rete, che prometteva velocità elevate e bassi costi di transazione, sarebbe stata la prossima grande alternativa a Ethereum.

Mentre le transazioni di Ethereum erano circa 30 al secondo, Velas ne elaborava 50.000. La sua commissione di transazione media è di $ 0,00001, molto inferiore a quella di Ethereum e di altre catene. Con l’aumento del token VLX, la capitalizzazione di mercato totale ha superato 1,2 miliardi di dollari.

Velas ha cercato di aumentare la propria quota di mercato collaborando con la Ferrari, uno dei team più iconici della griglia. Come sponsor si è assicurata uno spazio molto apprezzato sull’alettone posteriore. Ancora più importante, quella sponsorizzazione è arrivata dopo la fortunata stagione 2021, che è stata la stagione più vista degli ultimi decenni.

Tuttavia, la partnership non ha funzionato bene per entrambe le parti e la Ferrari l’ha interrotta nel 2022. Anche Velas non ha aumentato la sua quota di mercato come previsto. Secondo il suo sito web, ha solo 23 progetti nel suo ecosistema.

E secondo DeFi Llama, ha solo 12 progetti DeFi nell’ecosistema con un Total Value Locked (TVL) combinato di 2,68 milioni di dollari. La più grande dApp nell’ecosistema è WagyuSwap, che ha 1,18 milioni di dollari in TVL. Ha solo due giochi – Warlands e Velhalla – nel suo ecosistema.

In larga misura, Velas è stato battuto da diversi progetti blockchain più recenti. Ad esempio, Base, lanciata nel 2023 da Coinbase, ha un TVL di oltre 450 milioni di dollari. Allo stesso modo, è stato battuto da progetti come Sui e Manta.

Questa performance solleva interrogativi sul marketing nel settore delle criptovalute. Tezos, che ha collaborato con RedBull Racing e Manchester United, ha lottato per guadagnare quote di mercato. Allo stesso modo, Crypto.com, che ha investito più della maggior parte delle aziende nel marketing, ha ancora una quota di mercato trascurabile nel settore degli scambi di criptovalute.

