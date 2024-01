OKX rimuoverà le coppie spot per le privacy coin XMR, ZEC e DASH

L’exchange di criptovalute OKX ha annunciato la rimozione dalla lista di diverse monete incentrate sulla privacy, tra cui Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) e Horizen (ZEN).

Altri token da delistare sono Fusion (FSN), un ecosistema cross-chain per transazioni finanziarie; ZKSpace (ZKS) una soluzione di livello 2 basata su ZK; moneta meme ILCAPO (CAPO) e token di prodotti DeFi strutturati PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“Al fine di mantenere un solido ambiente di trading spot, monitoriamo costantemente la performance di tutte le coppie di trading quotate e rivediamo regolarmente le loro qualifiche di quotazione. Sulla base del feedback degli utenti e delle linee guida per la delisting/occultamento dei token OKX, elimineremo diverse coppie di trading che non soddisfano i nostri criteri di quotazione”, ha scritto l’exchange in un annuncio pubblicato il 29 dicembre 2023.

Nello specifico, l’exchange terminerà il supporto al trading spot per KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT il 4 gennaio 2024 Nel frattempo, XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC e ZEN-USDT verranno rimossi dalla lista. il 5 gennaio 2024.

Agli utenti è stato consigliato di annullare qualsiasi ordine relativo alle coppie di trading delineate prima della data di eliminazione dalla quotazione. Se ciò non accade, lo scambio li annullerà automaticamente.

L’exchange ha pertanto sospeso i depositi per le criptovalute menzionate e interromperà i prelievi il 5 marzo 2024 alle 8:00 UTC.

Cancellazioni dalla quotazione in borsa nel contesto di pressioni sulla conformità normativa

La rimozione delle monete di cui sopra da parte di OKX non è la prima mossa del genere. La piattaforma ha rimosso diverse coppie di trading negli ultimi mesi, con la mossa che rispecchia una più ampia spinta verso la conformità in tutto il mercato.

Gli scambi di criptovalute, incluso Binance, hanno annunciato la rimozione dalla quotazione di diverse coppie spot e futures.

Ciò è avvenuto poiché molte piattaforme di trading e scambio di criptovalute richiedono e acquisiscono licenze in molte giurisdizioni. Ad esempio, Coinbase ha recentemente ricevuto una licenza VASP in Francia mentre cerca di espandere i propri servizi e prodotti nell’UE.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.