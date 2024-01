Criptovalute, azioni e materie prime si sono ritirate venerdì poiché la maggior parte degli investitori ha chiuso i propri conti per l’anno. Gli indici Dow Jones e Nasdaq 100 sono scesi di oltre 30 punti base mentre oro, argento e rame sono scesi almeno dello 0,50%. Allo stesso modo, Bitcoin è sceso a 42.000 dollari mentre monete come Ethereum, Solana e Dogecoin sono scese di oltre il 3%.

Solitamente ci si aspettava questo pullback, poiché venerdì è stato l’ultimo giorno di trading dell’anno per azioni e criptovalute. Di conseguenza, si è verificata una certa pressione di vendita poiché gli investitori hanno chiuso i loro conti in preparazione all’inizio del 2024 la prossima settimana.

L’effetto gennaio sta arrivando

Copy link to section

Tuttavia, esiste la probabilità che le criptovalute e altri asset si riprendano a gennaio. Ciò accadrà a causa di una situazione nota come effetto gennaio, in cui gli asset tendono a salire all’inizio dell’anno.

Abbiamo visto questo effetto funzionare bene nel gennaio 2023. In quel periodo, Solana è balzata da circa 1,50$ e ha raggiunto un massimo di 8$. Allo stesso modo, Bitcoin è salito da circa 16.000$ a un massimo di oltre 24.000$ all’inizio di febbraio. Questi rally hanno posto le basi per la forte performance durante l’anno.

La stessa performance è avvenuta nel mercato azionario. Ad esempio, l’indice Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico è balzato da 10.673$ il 2 gennaio a 12.886$ alla fine del mese. Nello stesso periodo l’indice blue-chip Dow Jones è salito da 32.497 a 34.388$.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Questa performance ha funzionato bene nel corso degli anni e il 2024 probabilmente seguirà la stessa tendenza. Inoltre, in questo periodo ci sono numerosi catalizzatori per un grande balzo degli asset globali. Innanzitutto, l’inflazione è diminuita drasticamente nella maggior parte dei paesi, come negli Stati Uniti e in Europa. Di conseguenza, la maggior parte degli economisti si aspetta che la Federal Reserve effettui diversi tagli dei tassi nel 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I tagli dei tassi probabilmente vedranno gli investitori destinare i loro fondi verso asset più rischiosi come azioni e criptovalute. Negli ultimi due anni, i fondi hanno spostato le loro riserve di denaro verso asset meno rischiosi come i titoli di stato a breve termine.

Ci sono altri potenziali catalizzatori per le criptovalute all’inizio del 2024. Si prevede che la SEC approverà un ETF spot sul bitcoin mentre il dimezzamento è a soli quattro mesi di distanza.

Memeinator ne trarrà beneficio

Copy link to section

Questi venti favorevoli probabilmente andranno a beneficio di Memeinator, una delle numerose monete meme in arrivo sul mercato. Il token mira a trarre vantaggio dal rally delle criptovalute in corso mentre si prepara a diventare presto pubblico.

I suoi creatori hanno già raccolto oltre 2,7 milioni di dollari da investitori globali. Secondo il suo sito web, Memeinator è ora passato alla fase 10 e si prevede che continuerà alla fase 20. Il prezzo del token MMTR aumenta in ogni fase e puoi comprare il token qui.

Per cominciare, mentre Bitcoin e altri grandi token hanno avuto buoni risultati nel 2023, le monete meme come Bonk e Pepe hanno fatto molto meglio. Il prezzo delle banche è aumentato di oltre il 1.265%. Pepe è salito di oltre il 350%. Di conseguenza, questi gettoni hanno creato diversi milionari.

Tuttavia, investire nelle prevendite comporta dei rischi. Pertanto, dovresti sempre utilizzare adeguate strategie di gestione del rischio quando investi fondi in un token come MMTR. Ad esempio, dovresti investire solo denaro che puoi permetterti di perdere. Dovresti anche diversificare le tue partecipazioni in criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.