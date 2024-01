Vitalik Buterin condivide la roadmap aggiornata per il 2024 per Ethereum

La tabella di marcia di Ethereum per il 2024 subirà “relativamente pochi cambiamenti”, ha osservato il fondatore della piattaforma blockchain Vitalik Buterin in un post condiviso su X (ex Twitter).

Buterin delinea sei obiettivi della roadmap per Ethereum nel 2024

Nel suo aggiornamento, Buterin afferma che il percorso tecnico per la rete Proof-of-Stake (PoS) più grande del mondo continua a diventare più chiaro man mano che si consolida l’attenzione su sei tappe fondamentali della roadmap. Le sei fasi di sviluppo tecnico di Ethereum includono la fusione, l’impennata, il flagello, il limite, l’eliminazione e la pazzia.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Entrando nel 2024, gli sviluppi post-Merge e Surge si stanno consolidando rispettivamente in termini di ruolo di single slot finality (SSF) e cross-rollup/interoperabilità.

“Il ruolo del Single Slot Finality (SSF) nel miglioramento dei PoS post-Merge si sta consolidando. Sta diventando chiaro che SSF è il percorso più semplice per risolvere molti degli attuali punti deboli del design PoS di Ethereum”, ha osservato Buterin.

Il fondatore di Ethereum ha anche rivelato che è in corso una leggera riprogettazione per lo Scourge, con aggiustamenti volti a “combattere la centralizzazione economica nei PoS in generale”. Ciò riguarderà due aree chiave: MEV e questioni generali di stake pooling.

Si sono verificati sviluppi significativi anche intorno al Verge e Buterin si aspetta che ne succedano altri nel prossimo anno, in particolare man mano che gli alberi di Verkle si avvicinano all’inclusione. Altri aspetti degni di nota della direzione tecnica della rete di contratti intelligenti includono una “scadenza statale” ridotta e funzioni di ritardo verificabili (VDF).

“La crittografia profonda (ad esempio l’offuscamento) e i mempool con crittografia ritardata sono stati aggiunti per riflettere il crescente interesse della ricerca su questi argomenti”, ha scritto.

La transizione di Ethereum da una rete blockchain proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS) nel settembre 2022 tramite la fusione è stata una pietra miliare importante. Con PoS il consumo energetico della rete è diminuito del 99,9%.

Nel 2023, si è attivato l’aggiornamento di Shanghai, portando la blockchain in una nuova era con l’avvio dei prelievi dagli staking. L’importanza di ciò era osservabile in tutto lo spazio DeFi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.