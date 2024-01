Aggiornamento XMR, ZEC, ZEN: Binance sta per rimuovere queste privacy coin dal listino?

Pochi giorni dopo che l’exchange di criptovalute OKX ha annunciato la cancellazione delle principali monete privacy Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Horizen (ZEN), l’exchange Binance ha aggiunto queste monete a un elenco di token a rischio di essere cancellate.

Il 4 gennaio, Binance ha rilasciato un aggiornamento alla sua lista di tag di monitoraggio aggiungendo XMR, ZEC e ZEN tra gli altri token. L’exchange ha tuttavia rimosso GMX (GMX) e Sushi (SUSHI) dall’elenco dei tag dei semi.

Binance è pronto a rimuovere Monero, Zcash e Horizen?

Binance, come Coinbase, sono tradizionalmente associati a un effetto più positivo sui token quando annunciano la quotazione. I prezzi della maggior parte dei progetti sono esplosi prima della quotazione, con visibilità e maggiore liquidità tra i fattori chiave.

Questo è stato il caso della recente quotazione di Binance di diversi token, tra cui Bonk, Celestia e ORDI.

Tuttavia, l’annuncio del delisting è spesso coinciso con un calo dei prezzi in un contesto di perdita di liquidità. Sebbene l’aggiunta di una moneta all’elenco dei tag di monitoraggio non significhi la cancellazione automatica dalla lista, la mossa significa che l’exchange sta monitorando da vicino questi token in base alla valutazione interna del rischio e ad altri criteri.

“Tieni presente che i token con il tag di monitoraggio rischiano di non soddisfare più i nostri criteri di quotazione e di essere rimossi dalla piattaforma”, osserva Binance.

La conformità normativa, che tra l’altro è aumentata dopo l’accordo di 4,3 miliardi di dollari di Binance con le autorità statunitensi e il conflitto in corso con la SEC, è un altro fattore che probabilmente giocherà nella decisione di rimuovere le privacy coin dalla quotazione.

Nel dicembre 2023, Binance ha deciso di rimuovere dal listino TORN, il token di governance della piattaforma di mixaggio di criptovalute Tornado Cash. Il prezzo di TORN è crollato bruscamente dopo la notizia. Mentre i prezzi di XMR, ZEC e ZEN sono generalmente in ribasso al momento della stesura di questo articolo, con un mercato più ampio in calo dopo il flash crash di Bitcoin del 3 gennaio.

Gli osservatori del mercato hanno notato che l’accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) potrebbe portare l’exchange ad essere “pulito” ulteriormente con la rimozione dei token dalla quotazione.

Nell’ultimo annuncio, altri token disponibili con un tag di monitoraggio includono Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) e Vai (VAI).

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.