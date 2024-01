Un altro brutto rapporto per i veicoli elettrici: i titoli Polestar, Nikola, FFIE e LCID a rischio

I titoli dei veicoli elettrici hanno iniziato male nel 2024. Dopo un anno abbastanza forte, il prezzo delle azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) è crollato del 4,2% mentre Rivian è sceso di oltre il 7,5% quest’anno. Altri titoli di veicoli elettrici come Polestar, Nikola, Lucid Motors e Nio hanno fatto peggio e c’è il rischio che la tendenza possa continuare.

Azioni Lucid vs Polestar vs Faraday Future vs Nikola

I veicoli elettrici nel Regno Unito non si vendono così velocemente

Le azioni di veicoli elettrici saranno probabilmente in tensione dopo che un rapporto ha mostrato che gli inglesi non acquistano più veicoli elettrici come prima. Secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders la quota di veicoli elettrici venduti nel Regno Unito è scesa al 16,5% nel 2023 dal 16,6% dell’anno precedente. È stato il primo ritiro annuale da quando sono iniziate le registrazioni.

Il rapporto aggiunge che solo 1 consumatore privato su 11 ha scelto un veicolo elettrico durante l’anno. Mentre il numero totale di veicoli elettrici venduti nel Regno Unito è aumentato nel 2023, la domanda di veicoli con motore a combustione interna (ICE) è aumentata a un ritmo più rapido.

Questo è un grosso problema poiché il Regno Unito ha grandi ambizioni per l’industria dei veicoli elettrici. Il governo ha fissato un obiettivo ambizioso per eliminare gradualmente i veicoli elettrici. In una dichiarazione del 2023, dopo aver percepito la realtà, Rishi Sunak ha ritardato il divieto di vendita di veicoli ICE dal 2030 al 2035. Credo che questi obiettivi guidati dal governo alla fine falliranno.

Inoltre, i veicoli elettrici sono in genere più costosi dei veicoli ICE. Di conseguenza, i produttori di veicoli elettrici negli Stati Uniti e nel Regno Unito registrano vendite robuste solo grazie a generose donazioni. Negli Stati Uniti, il governo paga circa 7.500 dollari per i nuovi veicoli elettrici che soddisfano determinati criteri.

E nel Regno Unito, le persone che acquistano veicoli elettrici per lavoro o un’auto aziendale ottengono generosi benefici fiscali. I produttori ora chiedono al governo di eliminare o ridurre l’IVA del 20% applicata ai veicoli elettrici.

Le sfide per i veicoli elettrici rimangono

È probabile che i mandati del governo per i veicoli elettrici falliscano a causa dei limiti generali che sfuggono al suo controllo. Ad esempio, l’infrastruttura di ricarica nel Regno Unito e negli Stati Uniti presenta ancora notevoli limiti. Le società di ricarica come EVGo, ChargePoint e Blink Charging spesso devono affrontare interruzioni.

Inoltre, anche se la velocità di ricarica è aumentata, rappresenta ancora una sfida importante. I dati mostrano che il tempo medio necessario per caricare un veicolo elettrico è compreso tra 15 minuti e 12 ore. 30 minuti sono tanti considerando che bastano pochi minuti per riempire un serbatoio di gas.

Questa sfida sarà probabilmente risolta grazie a batterie e tecnologie di ricarica migliori. Tuttavia, tecnologie di batterie migliori come quelleallo stato solido di Toyota e QuantumScape saranno disponibili per le masse almeno entro il 2027.

Ancora più importante, i veicoli elettrici non sono ideali per i lunghi viaggi a causa del problema della ricarica. Ricorda, le interruzioni di corrente stanno diventando comuni in alcuni stati americani e in alcuni paesi europei. Pertanto, alcune persone che possono permetterselo acquistano veicoli elettrici per brevi spostamenti e possiedono ancora veicoli ICE per quelli più lunghi.

I veicoli elettrici, soprattutto quelli di produttori come GM, Ford e Stellantis, non si vendono così velocemente. Come ho notato qualche tempo fa , molti concessionari restano con i veicoli elettrici per oltre 100 giorni. I veicoli ICE stanno andando a un ritmo più veloce. GM e Ford hanno dovuto ridurre i loro investimenti nei veicoli elettrici.

Contanti in esaurimento

L’altra grande sfida per molte aziende di veicoli elettrici è che i loro soldi stanno finendo. Aziende come Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker e Lucid Motors affermano che il loro consumo di denaro continua.

Pertanto, queste società saranno costrette a raccogliere capitali aggiuntivi quest’anno o addirittura a dichiarare fallimento. Un’azienda come Farady Future che sta costruendo un veicolo elettrico da 300.000 dollari ha poche possibilità di sopravvivere.

Queste società avranno difficoltà a reperire finanziamenti sia azionari che debitori. Sul fronte del debito, a causa dei rischi che comportano, i potenziali finanziatori richiederanno probabilmente più del 15% di interessi. In termini di capitale, molti di loro hanno quasi esaurito le loro opzioni dopo aver continuamente diluito i propri investitori per un lungo periodo.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.