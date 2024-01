Il picco di ETH sopra i 2,4mila dollari innesca guadagni a doppia cifra per LDO, ARB, RPL

Il prezzo di Ethereum (ETH) è aumentato dell’8,5% nelle ultime 24 ore, raggiungendo massimi di 2.448 dollari sui principali scambi di criptovalute (è salito a 2.459 dollari su Coinbase). Contro Bitcoin (BTC), la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre il 12% a 0,05392 BTC.

I guadagni di ETH arrivano quando BTC ha superato i 45.300 dollari, in calo di oltre il 3% nelle ultime 24 ore.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum e Rocket Pool sono saliti alle stelle mentre l’ETH ha raggiunto i 2,4mila dollari

Mentre Ethereum è cresciuto dell’8,5%, un certo numero di altcoin sono aumentati a doppia cifra. Secondo i dati di CoinGecko, le monete dell’ecosistema Ethereum Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP) erano tutte alle stelle mentre ETH guadagnava slancio.

Al momento della stesura di questo articolo, i token di governance con staking liquido LDO e RPL erano scambiati rispettivamente in rialzo del 19% e del 21%, con Lido DAO che è passato di mano a $ 3,86 e Rocket Pool a $ 33,37. Nel frattempo, i token nativi delle piattaforme Ethereum layer-2 Optimism e Arbitrum sono aumentati rispettivamente del 16% e del 19%. L’OP è stato scambiato a $ 3,71 e l’ARB a $ 2,01 alle 11:24 ET di mercoledì.

Lo slancio rialzista sperimentato da Ethereum e dalle relative monete è arrivato dopo la farsa notizia di martedì sull’approvazione degli ETF spot su Bitcoin. Il post falso sull’account X ufficiale della SEC ha portato BTC a raggiungere il massimo di 19 mesi sopra i 48.000 dollari su Binance.

Tuttavia, l’account X ufficiale del presidente della SEC Gary Gensler ha affermato che la notizia dell’approvazione era falsa poiché l’account del regolatore era stato violato. BTC è crollato ai minimi di $ 45.000. Oggi, il prezzo della criptovaluta di punta ha raggiunto un minimo intraday di 44.383 dollari su Binance e 44.320 dollari su Coinbase.

Gli analisti sono tuttavia ottimisti riguardo al prezzo di BTC, con Tom Lee di Fundstrat che prevede che Bitcoin potrebbe raggiungere massimi di 150.000 dollari nei prossimi 12 mesi. Tra i catalizzatori della corsa al rialzo c’è l’attesissima approvazione spot dell’ETF e l’imminente dimezzamento di Bitcoin.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.