Nessuna approvazione dell’ETF Bitcoin ancora, chiarisce il presidente della SEC Gensler

Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, si è rivolto alla piattaforma di social media X per chiarire che la SEC non ha approvato la quotazione e la negoziazione di prodotti negoziati in borsa bitcoin spot. Il post su @SECGov non era autorizzato ed è stato pubblicato poiché l’account era compromesso.

Lunedì BTC è salito fino al 9%, prima di restituire alcuni guadagni, poiché i prezzi sono balzati oltre i 47.000 dollari per la prima volta da marzo 2022.

Storicamente, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non ha approvato alcun Exchange Traded Product (ETP) di criptovaluta spot per le borse statunitensi. È stato solo nel 2021 che la SEC ha iniziato a consentire gli ETF con esposizione ai futures sulle criptovalute.

A ottobre, una sentenza del tribunale ha incaricato la SEC di rivalutare una richiesta spot di ETF Bitcoin da parte di Grayscale Investments. Tuttavia, questa direttiva non impedisce alla SEC di respingere il veicolo di investimento per diversi motivi.

