Il 2024 si rivela un anno entusiasmante per i prezzi delle criptovalute. Non solo ha debuttato sul mercato il primo ETF Bitcoin, ma si sta aprendo una nuova era CEX-DEX. Pullix, una piattaforma crittografica di prossima uscita, unisce i due per un’esperienza utente senza soluzione di continuità. Durante la sesta fase della prevendita, gli investitori hanno accumulato oltre 3,5 milioni di dollari del token nativo $PLX. Di conseguenza, gli analisti prevedono un guadagno fino a 100 volte maggiore per il token nel 2024.

Pullix – un exchange ibrido di criptovaluta CEX e DEX

Copy link to section

Due tipi exchange comuni nei mercati delle criptovalute sono gli exchange centralizzati e decentralizzati. Ognuno offre i suoi vantaggi e svantaggi.

Parlando di exchange centralizzati, le questioni di sicurezza hanno rappresentato una sfida fondamentale. Gli exchange hanno come difetto il fatto che gli utenti non hanno il controllo sulle proprie chiavi private. Questa è stata una preoccupazione, poiché gli utenti devono fidarsi dei protocolli di sicurezza dell’exchange per proteggere i propri fondi.

Ciononostante, gli investitori amano gli exchange centralizzati per la loro ampia liquidità e i molteplici asset da negoziare. Lo stesso vantaggio dell’elevata liquidità non è disponibile per gli utenti degli exchange decentralizzati. Tuttavia, gli utenti degli exchange decentralizzati hanno il controllo completo sui propri fondi tramite chiavi private.

La spinosa questione DEX/CEX ispira Pullix, che risolve le sfide di entrambi i mondi. Da un lato, Pullix ha un’elevata liquidità, poiché la piattaforma elenca più asset, a differenza dei DEX. Gli investitori negoziano criptovalute insieme ad asset tradizionali come ETF, materie prime, forex e azioni. Pullix attira liquidità anche collaborando con fornitori di liquidità istituzionali come le banche di primo livello.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

D’altra parte, Pullix risolve un fastidioso problema di sicurezza CEX dando agli utenti il controllo sui propri fondi. Gli utenti detengono chiavi private, che possono utilizzare per accedere ai propri asset. Più innovativa dei CEX, la piattaforma è strutturata in modo tale che gli utenti non debbano sottoporsi a KYC per fare trading. È necessario registrarsi con un’e-mail e iniziare, rendendo la facilità di accesso bassa rispetto ai CEX.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix è un investimento interessante?

Copy link to section

L’era dei CEX e dei DEX potrebbe essere scossa dopo le prestazioni insoddisfacenti nel corso degli anni. Con gli investitori che evidenziano le loro insidie, una piattaforma che risolve i problemi è destinata a guadagnare terreno. Come dimostra il successo della prevendita, Pullix potrebbe diventare un progetto sensazionale, contribuendo all’impennata del prezzo del suo token.

Abbastanza interessante è anche il fatto che Pullix sia progettata per essere una piattaforma ad alto rendimento. I possessori di token ricevono una quota dei ricavi giornalieri generati sulla piattaforma attraverso una funzione trade-to-earn.

Le criptovalute elencate sono disponibili anche per lo staking per guadagnare reddito passivo. Altri modi per apprendere sulla piattaforma includono lo yield farming e la fornitura di liquidità.

Inoltre, Pullix vuole essere una piattaforma a basso costo. Agli utenti non vengono addebitate commissioni e gli spread sono ridotti per massimizzare i loro guadagni con le criptovaluta. Le operazioni possono essere effettuate con margine, con una leva finanziaria fino a 1000:1.

Investire in Pullix per un guadagno 100x

Copy link to section

Fondamentalmente, Pullix è supportato da una solida piattaforma che promette di curare i mali dei suoi predecessori. Con il crollo di exchange come FTX e la scarsa popolarità dei DEX, Pullix potrebbe premere essere il punto di svolta. I token degli exchange sono aumentati di oltre 100 volte dopo il lancio, rendendo Pullix un candidato papabile per raggiungere un guadagno simile. Il valore speculativo del token è ancora elevato e la previsione 100x è raggiungibile nel 2024.

In futuro, Pullix potrebbe raggiungere margini più elevati. L’opportunità di guadagno, i vantaggi e il ruolo unico nel panorama cripto potrebbero alimentare la domanda del token. Ciò potrebbe vedere il token crescere esponenzialmente fino a diventare uno dei più scambiati e preziosi. Gli investitori possono comprare il token sul sito web del progetto, con il prezzo in prevendita che aumenta in ogni fase.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.