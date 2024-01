Binance aggiunge il progetto ZK Manta (MANTA) a Launchpool

L’exchange di criptovalute Binance ha annunciato Manta (MANTA), il L2 modulare per le applicazioni ZK, come il 44° progetto Launchpool.

Non appena sarà attivo su Binance Launchpool, gli utenti inizieranno a coltivare MANTA puntando i propri token BNB e FDUSD nei due pool. Gli utenti potranno coltivare i token MANTA nei prossimi due giorni, ha osservato Binance nel suo annuncio del 15 gennaio.

Premi Launchpool di 30 milioni di MANTA

Dell’offerta massima di 1 miliardo, 30 milioni, ovvero il 3% della fornitura, saranno disponibili agli utenti come premi Launchpool. Binance applicherà un limite orario di 50.000 MANTA e 12.500 MANTA rispettivamente nel pool BNB e FDUSD. L’agricoltura inizierà alle 00:00 UTC del 16 gennaio 2024.

Secondo Binance, l’exchange elencherà il token MANTA il 18 gennaio alle 10:00 UTC. Il nuovo token avrà MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD e MANTA/TRY come coppie di trading supportate. In particolare, Binance applicherà il suo Seed Tag a Manta, indicando il potenziale di fluttuazioni selvagge del prezzo per questo token.

Cos’è Manta?

Manta è una blockchain modulare su Ethereum basata su MANTA, il token nativo utilizzato per governance, staking, delega del collatore e commissioni di rete. Il token viene utilizzato anche all’interno dell’ecosistema Manta per la liquidità nativa e come garanzia.

Il testnet Manta Pacific, la piattaforma applicativa Layer-2 Zero Knowledge (ZK) equivalente a EVM, è attivo. Offre l’integrazione con Celestia DA e Polygon zkEVM.

La piattaforma ha pianificato il lancio della beta sulla mainnet di Manta Pacific nel secondo trimestre del 2024. La tabella di marcia include anche l’abilitazione del multiprover sulla mainnet di Manta Pacific, la transizione a zkEVM e il lancio di Universal Circuits 2.0 su testnet.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.