Il mercato delle criptovalute è entrato in un mini periodo invernale mentre il recente rally si attenua e gli investitori riflettono sull’approvazione della scorsa settimana di un ETF Bitcoin. Bitcoin è rimasto sotto pressione a 43.000$, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le monete digitali è scesa a 1,76 trilioni di dollari.

Inizia la vendita dei token Bitbot

Le criptovalute non sono gli unici asset in difficoltà poiché azioni e materie prime si sono ritirate mentre si allentano le speranze di tagli dei tassi. Gli indici azionari americani come il Dow Jones, il Nasdaq 100 e il Russell 2000 sono tutti crollati. A livello globale, indici come il Nifty 50 e anche l’Hang Seng si è schiantato violentemente.

Tuttavia, Bitbot, una società che ha lanciato la sua vendita di token mercoledì, sta andando bene poiché attira investitori da tutto il mondo. Secondo il suo sito web, Bitbot ha raccolto quasi 30.000 dollari, poche ore dopo l’inizio della vendita dei token. L’area degli sviluppatori mira a raccogliere 200.000$ nella prima fase prima di aumentare gradualmente il prezzo.

Le vendite di token sono diventate una tappa popolare per i progetti cripto per raccogliere fondi. Con queste vendite i token hanno raccolto milioni di dollari nel 2023 e gli analisti prevedono che la crescita sarà più forte quest’anno poiché i tassi di interesse inizieranno a scendere. Esiste anche la possibilità che la domanda aumenti in futuro e dopo che Bitcoin avrà attraversato un evento di dimezzamento in aprile.

Molte persone che hanno investito nelle prevendite di token hanno fatto fortuna negli ultimi mesi. Ad esempio, al suo apice, Metacade aveva una capitalizzazione di mercato di oltre 32 milioni di dollari, superiore ai 15 milioni di dollari raccolti dagli sviluppatori con la vendita di token.

Cos’è Bitbot?

Bitbot è un’azienda che cerca di cambiare il settore del trading di criptovalute creando un bot di trading self-custodial che aiuterà i trader ad automatizzare il trading e a generare ottimi risultati nel tempo. Avrà prestazioni di livello istituzionale, un’esperienza utente fluida e un’esecuzione rapidissima.

Ancora più importante, Bitbot ha funzionalità integrate di algoritmo anti-ruggine che aiutano a rilevare e ridurre preventivamente i rischi nel mercato. Puoi leggere ulteriori informazioni sul bot nel suo white paper.

Bitbot sarà alimentato dal token $BITBOT, che avrà diverse funzionalità come la condivisione delle entrate, l’accesso esclusivo alle funzionalità dell’ecosistema e la partecipazione della comunità. Verrà utilizzato anche per pagare l’accesso e promuovere la governance quando sarà completamente decentralizzato.

$BITBOT ha un limite di fornitura di 1 miliardo di token. Secondo la tokenomics, il 20% di questi andrà allo sviluppo mentre il 30% verrà offerto al pubblico attraverso il processo di rivendita. Altri token andranno al marketing, alla tesoreria, alla community e alla liquidità.

$BITBOT è un buon investimento?

Investire in token cripto è un’operazione ad alto rischio, ma anche ad alto rendimento. Quando funziona, come investimento può essere molto gratificante, come abbiamo visto con token come Pepe e Bonk. I primi investitori in questi token hanno guadagnato una fortuna con la loro impennata nel 2023.

Pertanto, la regola è che le persone dovrebbero investire solo una piccola parte dei loro fondi in questi token. In questo caso, se il prezzo del token aumenta, vedranno forti rendimenti. D’altra parte, se il token crolla, le perdite saranno minime.

