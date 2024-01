A partire da luglio 2023, gli investitori dell’exchange basato su Telegram Unibot (UNIBOT) hanno ricevuto un regalo inaspettato. I guadagni a due cifre hanno visto il token superare una valutazione di 200x e UNIBOT ha superato il prezzo di 200$. La sua crescita non è stata casuale, poiché l’attrattiva dei bot basati su Telegram stava crescendo. Anche se UNIBOT viene scambiato oggi alla metà del suo massimo storico, i guadagni dimostrano la popolarità dei token di nicchia. Ora, gli investitori si stanno avvicinando a un altro bot di trading di Telegram che offre funzionalità e potenziale maggiori. La prevendita di Bitbot inizierà il 17 gennaio 2024 e ha il potenziale per aumentare di 100 volte il suo valore. Approfondiamo questo progetto, aiutando a scoprire perché è diventato un argomento caldo prima del lancio.

Cos’è Bitbot?

Bitbot è un bot di trading self-custodial disponibile sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Consente agli utenti di scambiare criptovalute tramite i loro cold wallet. Forse una domanda importante che tutti pensano ma nessuno si pone è: perché Bitbot?

Bene, ricordiamo tutti la drammatica frenesia nei confronti delle azioni di GameStop e AMC Entertainment nel 2021. I piccoli investitori si erano messi d’accordo per superare in astuzia i pesci grossi del settore in entrambi gli eventi di trading di azioni meme. Gli eventi hanno mostrato il potere del retail nel trading e la sua incessante ricerca di risorse e supporto.

Bitbot vuole fornire agli investitori al dettaglio le risorse e la piattaforma per gestire il proprio trading. Oltre a consentire la custodia sicura degli asset, il bot offre agli investitori una tecnologia di livello istituzionale. Ciò consente ai piccoli investitori di assumersi rischi di mercato calcolati e diventare attori cruciali. Il bot è inoltre dotato di un’interfaccia ultra intuitiva per facilitare la navigazione e la partecipazione.

Ma il passato insegna e i bot di Telegram non sono stati risparmiati dalle controversie. Unibot è stato vittima di un hack che ha comportato la perdita di circa 560.000 dollari, alimentando un crollo del token del 40% lo scorso anno. Banana Gun, un altro token bot di Telegram, ha perso oltre il 99% in tre ore a settembre. Ciò è avvenuto dopo un rug pull sospetto che ha avuto un impatto su tutto il mercato. Una domanda inevitabile è: Bitbot potrebbe andare incontro allo stesso destino?

È interessante notare come Bitbot abbia evitato le trappole dei suoi predecessori. A differenza dei suoi rivali, che detengono gli asset degli utenti e le chiavi private, Bitbot si affida a una gestione del wallet ultra flessibile. Il wallet è rafforzato dall’API di custodia MPC, che sostituisce la chiave privata con condivisioni di chiavi individuali. Poiché nessuna parte può accedere all’intera chiave, Bitbot supera le vulnerabilità di sicurezza dei suoi pari.

Bitbot è orgoglioso di funzionalità di sicurezza aggiuntive. Tra queste, Knightsafe, un servizio self-custodial di asset digitali decentralizzato e open source. Altre includono il Bot anti-MEV per il monitoraggio della blockchain e funzionalità anti-rug pull per garantire la sicurezza degli investitori. Semplicemente, le possibilità che Bitbot diventi il beniamino degli investitori e ottenga un ricco rendimento è una previsione più che valida.

Bitbot potrebbe aumentare di 100 volte nel 2024?

È il momento perfetto per il lancio di Bitbot, che avviene quando il mercato si sta preparando per una corsa al rialzo. Recentemente il Bitcoin è salito a quasi 50.000 dollari, in concomitanza con l’approvazione del primo ETF spot. Allo stesso modo, l’halving di Bitcoin, previsto per aprile 2024, è un altro fattore rialzista.

Bitcoin è considerato un barometro per il resto del settore, innescando altri acquisti di token e corse al rialzo. Semplicemente, l’avvento di un mercato rialzista potrebbe aiutare a sbloccare il valore di Bitbot.

Inoltre, come accennato in precedenza, i token di nicchia stanno diventando sempre più popolari. Anche con il mercato ribassista delle criptovalute, i volumi degli scambi sui bot Unibot, Banana e Maestro hanno superato i 5 miliardi di dollari. I volumi sottolineano l’automazione del trading come la prossima grande novità, e Bitbot si afferma come attore chiave.

Nonostante gli indubbi difetti di sicurezza, bot per il trading di token come Unibot hanno registrato guadagni oltre 200 volte. Con il suo modello di sicurezza superiore, Bitbot ha un potenziale simile e anche maggiore. Pertanto, una previsione di 100x è piuttosto contenuta, dati gli andamenti storici dei prezzi.

In concomitanza con il mercato rialzista e il prezzo interessante di 0,01$ rendono Bitbot un token da tenere d’occhio. In futuro, l’obiettivo è quotare BITBOT sui migliori exchange e raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Gli investitori possono visitare il sito web del progetto per comprare il token all’inizio della prevendita.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.