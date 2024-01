BTC è stato oggetto di discussione sul mercato da quando la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha finalmente annunciato la sua approvazione dell’ETF Spot su Bitcoin.

100 miliardi di dollari potrebbero confluire nelle criptovalute nel 2024

Copy link to section

Bitcoin sta attirando tutta l’attenzione in questi giorni principalmente perché gli Exchange Traded Fund consentono ai grandi gestori di denaro di accedere alla principale criptovaluta del mondo.

La gestione patrimoniale è attualmente un settore da 30 trilioni di dollari che potrebbe riversare fino a 100 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin nel 2024, secondo gli analisti di Standard Chartered. Anche Anthony Pompliano di Pomp Investments ha recentemente affermato:

Bitcoin sta iniziando a diventare un asset di riferimento per le generazioni più giovani. La maggior parte degli investitori non può battere i benchmark. Pertanto, aggiungere un nuovo benchmark alla tua asset allocation è l’unico modo per tenere il passo.

Il flusso di capitale derivato dagli ETF verso Bitcoin è particolarmente significativo perché probabilmente si tradurrà in un aumento significativo del prezzo della moneta.

E quando Bitcoin si riprende, il resto del mercato delle criptovalute, compresi i progetti lanciati di recente come Meme Moguls, tende a seguire le sue orme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls offre diversi modi per fare soldi

Copy link to section

Meme Moguls è una piattaforma emergente che offre più di un modo ai suoi utenti per creare un’ulteriore fonte di reddito.

Il primo è un entusiasmante ecosistema di gioco per guadagnare che ti consente di affrontare altri magnati e avere diritto a una serie di premi se riesci a batterli.

In secondo luogo, Meme Moguls agisce più o meno come un exchange in cui gli utenti possono scambiare asset meme. Partendo dal presupposto che tu sia un trader in gamba, con questa piattaforma puoi guadagnare facendo ciò che sai fare meglio.

Dopodiché, ovviamente, c’è lo staking, se quello che stai cercando è una fonte di reddito passiva.

E infine, Meme Moguls ha una propria meme coin nativa chiamata $MGLS. Puoi investire in essa e beneficiare dell’apprezzamento del prezzo previsto nei prossimi mesi. Per saperne di più su Meme Moguls e sul token $MGLS, visita il sito del progetto a questo link.

Possedere $MGLS ti consente di accedere a funzionalità esclusive

Copy link to section

Tieni presente che possedere $MGLS ti apre le porte anche a una serie di funzionalità esclusive. Queste includono l’esposizione agli NFT e alcune offerte relative al metaverso.

Inoltre, puoi avere voce in capitolo in termini di direzione che Meme Moguls prenderà per andare avanti perché è una piattaforma decentralizzata.

Meme Moguls ha raccolto quasi 1,7 milioni di dollari nel giro di poche settimane grazie alla prevendita in corso. Ciò indica che la comunità degli investitori sta richiedendo $MGLS, il che in genere è un buon segno per le prospettive future di una cripto moneta.

La moneta nativa di Meme Moguls ha un prezzo di 0,0027$ al momento della scrittura di questo articolo, con solo 85 milioni di monete da spendere prima del prossimo aumento di prezzo. Puoi esplorare semplici modi per investire nella meme coin $MGLS oggi stesso sul sito web di Meme Moguls qui.

Cos’altro potrebbe essere vantaggioso per Meme Moguls ($MGLS)

Copy link to section

Meme Moguls e la sua meme coin nativa sono tanto più attraenti per un investimento considerando la traiettoria di crescita del settore delle meme coin negli ultimi anni.

Le meme coin non valevano praticamente nulla prima della pandemia, ma alla fine del 2022 si erano già evolute in un mercato da 20 miliardi di dollari. Se il trend di crescita continua ad andare avanti, un investimento in $MGLS potrebbe offrire rendimenti piuttosto redditizi.

Infine, la moneta nativa di Meme Moguls potrebbe beneficiare anche di altri venti favorevoli alle criptovalute perché, meme o no, è essenzialmente una criptovaluta.

Pertanto, una volta che la Federal Reserve americana inizierà a tagliare i tassi, aumentando così la domanda di asset a rischio come le criptovalute nel 2024, anche il token $MGLS potrebbe vedere un aumento dell’afflusso di capitali.

Ricordate che il Federal Open Market Committee ha già segnalato fino a tre tagli dei tassi quest’anno, come riportato qui da Invezz. Clicca qui per saperne dei più su Meme Moguls e sul suo token $MGLS.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.