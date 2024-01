Il settore delle criptovalute è in rosso, poiché la maggior parte delle monete è crollata. Bitcoin, la moneta più grande del mondo, è entrata in un mercato ribassista mentre si diffondeva il panico tra i trader al dettaglio. Allo stesso modo, il prezzo di Litecoin è crollato a 63,20$, il punto più basso dall’8 gennaio. È sceso di oltre il 16% rispetto al suo punto più alto questo mese.

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, è scesa dal massimo da inizio anno di 2.715$ del 12 gennaio a un minimo di 2.168$. Quest’anno si è ritirato di oltre il 19% rispetto al livello più alto, perdendo miliardi di dollari in valore.

La vendita dei token Memeinator si avvicina ai 4 milioni di dollari

La prevendita di Memeinator, una meme coin in arrivo, continua ad attrarre investitori, segno che c’è domanda per nuove monete. I dati pubblicati sul suo sito web mostrano che ha raccolto oltre 3,8 milioni di dollari mentre l’attuale 14a fase si avvicina alla fine. Questo aumento di capitale lo rende uno dei più performanti degli ultimi mesi.

Memeinator è riuscito a creare una community di centinaia di migliaia di persone. I dati mostrano che ci sono state oltre 410.000 iscrizioni al concorso per vincere un viaggio nello spazio tramite l’astronave di Virgin Galactic, che inizierà i suoi voli nel 2026. Il viaggio costerà 250.000$.

Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno lanciato un airdrop da 100.000$ per incoraggiare le persone a comprare il token e partecipare alla sua crescita. Tutto ciò ha contribuito a renderla una community enorme, necessaria se la rete avrà successo.

Per cominciare, Memeinator mira a cambiare il settore delle criptovalute diventando un’importante meme coin dotata di funzionalità di intelligenza artificiale (IA). Mira a sfruttare l’hype che circonda l’intelligenza artificiale per crescere e diventare il più grande token meme del settore.

Questa strategia è già stata adottata in precedenza. Ad esempio, meme coin come Bonk e Pepe sono nate dal nulla e sono diventate alcune delle monete più grandi del settore. Durante il tragitto, queste monete hanno creato diversi milionari.

Prospettive per Ethereum e Litecoin

L’attuale sell-off di Bitcoin, Ethereum e Litecoin è in linea con le aspettative a causa della recente approvazione di un ETF spot su Bitcoin. Come ho scritto in precedenza, la maggior parte degli asset finanziari tende a ritirarsi bruscamente dopo che si verifica un evento importante a causa di una situazione nota come “compra la voce e vendi la notizia”.

Oltre all’approvazione dell’ETF spot su Bitcoin, l’abbiamo visto accadere in XRP quando Ripple Labs ha vinto una causa intentata dalla SEC. Il prezzo di XRP è inizialmente aumentato per poi riprendere una tendenza al ribasso. Prima di ciò, Bitcoin era balzato dopo che la SEC aveva approvato l’ETF BITO, che seguiva i futures BTC, per poi ritirarsi.

Pertanto, gli analisti si aspettano che Bitcoin, Ethereum e Litecoin subiranno qualche sofferenza a breve termine per poi riprendersi nelle prossime settimane. Il prossimo catalizzatore chiave per queste monete sarà la decisione della Fed della prossima settimana, seguita dall’evento di dimezzamento del Bitcoin di aprile.

