Il fiduciario di Mt. Gox conferma gli indirizzi dei creditori per i rimborsi di BTC e BCH

Secondo quanto riferito, i creditori di Mt. Gox stanno ricevendo e-mail dall’exchange di criptovalute crollato per confermare i loro conti per i rimborsi. Secondo le e-mail condivise dagli utenti di piattaforme social come Reddit, i creditori possono ricevere pagamenti in Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash (BCH). L’e-mail recita in parte:

In futuro, si prevede che la Borsa accetterà la tua sottoscrizione della ricevuta dell’agenzia indicata sul Sistema per ricevere il rimborso in BTC/BCH come tuo agente.

Diversi utenti di Bitstamp e Kraken hanno riferito di aver ricevuto e-mail dall’exchange di criptovalute insolvente. Tuttavia, l’exchange ha avvertito che gli utenti i cui account sono stati congelati o disabilitati non potranno ricevere pagamenti futuri. Gli scambi che partecipano ai rimborsi Mt Gox continueranno a servire i clienti anche nelle giurisdizioni in cui hanno cessato le operazioni.

Il rimborso suscita preoccupazioni per il dump di BTC

Mt. Gox aveva già ritardato i rimborsi ai creditori dopo il blocco dei prelievi quando l’exchange fallì nel 2014. Le ultime e-mail aggiungono aspettative che l’exchange possa finalmente saldare le quote di vecchia data.

Nonostante lo sviluppo positivo, i mercati si stanno preparando per le potenziali dinamiche dell’offerta, con indicazioni che Mt.Gox pagherà fino a 142.000 Bitcoin e 143.000 Bitcoin Cash. Il resto è di 69 miliardi di yen giapponesi, equivalenti a 510 milioni di dollari. In particolare, i mercati potrebbero andare incontro a montagne russe nel caso in cui i destinatari di Mt.Gox dovessero cedere i loro Bitcoin, con conseguente potenziale dumping con effetti a catena sul prezzo di BTC. Si prevede che i rimborsi avverranno nelle prossime settimane o mesi. Tuttavia, alcuni utenti hanno riferito di aver ricevuto pagamenti da Mt. Gox alla fine di dicembre 2023.

