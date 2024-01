L’ETF Bitcoin è “uno degli investimenti più importanti della nostra vita”, afferma Cathie Wood, fondatrice e amministratrice delegata di Ark Invest.

Wood spiega il recente calo di Bitcoin

La più grande criptovaluta del mondo ha registrato un trend al ribasso da quando la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato gli ETF Spot su Bitcoin.

Ma l’influente investitore attribuisce la recente azione dei prezzi in parte alla narrativa del “vendere la notizie”. Alla fine, è convinta, gli Exchange Traded Fund si riveleranno un vantaggio materiale per BTC. Nel programma “Closing Bell: Overtime” della CNBC, Wood ha recentemente affermato:

È un sistema monetario globale basato su regole. È la più grande di tutte le idee crittografiche in circolazione. Questa è la super autostrada finanziaria. Siamo entusiasti delle prospettive.

Entro la fine di questo decennio, Wood prevede che il prezzo di un Bitcoin supererà 1,0 milioni di dollari poiché il denaro istituzionale continuerà a fluire nello spazio cripto sulla base degli Exchange Traded Fund recentemente approvati.

È prevedibile che il relativo rally di Bitcoin aiuterà anche altre criptovalute a guadagnare valore, compresi i progetti emergenti come Pullix.

Ecco cosa si è proposto di realizzare Pullix

Pullix è un exchange ibrido lanciato di recente che si rivolge in particolare a coloro che sono frustrati dal problema di liquidità con un exchange DeFi.

La soluzione, secondo il team, sta nel portare i vantaggi di uno scambio centralizzato e decentralizzato per gli utenti all’interno di un’unica piattaforma – e questo è Pullix.

Ma la piattaforma ha anche molto altro da offrire. Ad esempio, coloro che scelgono Pullix possono guadagnare premi per il trading sull’exchange ibrido. Questa iniziativa trade-to-earn rende il tutto molto più entusiasmante per gli utenti.

Inoltre, se possiedi il suo token PLX nativo, il progetto condividerà con te anche parte delle sue entrate che puoi essenzialmente considerare come un mezzo di reddito passivo fisso. Clicca qui per saperne di più su Pullix.

Cosa rende PLX un buon investimento?

Come accennato in precedenza, un token PLX nativo è ciò che alimenta Pullix e tutto ciò che rappresenta.

Pertanto, l’esposizione a questo exchange ibrido è un investimento in sé – e il suo token nativo potrebbe sbloccare l’apprezzamento dei prezzi sulla scia dei più ampi venti favorevoli alle criptovalute, inclusi gli ETF Bitcoin.

Vale la pena ricordare che Pullix ha raccolto ben oltre 4,3 milioni di dollari nel giro di poche settimane. Ciò suggerisce che la domanda per il suo token PLX nativo è stata forte, il che in genere è un segno di un buon investimento con un potenziale di rendimenti redditizi.

La cosa ancora più interessante di PLX è che attualmente ha un prezzo di soli 0,08$. Quindi, non dovrai spendere una fortuna per prendere una posizione iniziale su questo token attualmente in prevendita. Il prezzo del token Pullix dovrebbe aumentare venerdì. È possibile visitare il sito web per saperne di più sul token PLX.

Cos’altro potrebbe aiutare il token Pullix (PLX)?

Secondo Statista, le entrate nel mercato delle criptovalute cresceranno a un tasso composto annualizzato dell’8,62% fino a raggiungere i 71,7 miliardi di dollari entro il 2028.

La crescita di cui sopra potrebbe anche avvantaggiare il token Pullix, soprattutto considerando la forte domanda che ha attirato nelle ultime settimane. L’exchange ibrido sta guadagnando terreno nella community degli investitori anche perché si concentra immensamente sulla sicurezza che è praticamente un requisito per un trader di criptovalute.

Altri fattori favorevoli legati alle criptovalute di cui il token nativo PLX potrebbe trarre vantaggio includono il previsto taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nel 2024.

L’indice dei prezzi al consumo o CPI negli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% nel mese di dicembre rispetto all’aumento previsto dello 0,2%. Tuttavia, molti restano convinti che la banca centrale abbasserà i tassi di interesse più volte quest’anno.

Sei interessato a scoprire come investire in Pullix? Clicca qui per visitare il sito web e investire nel token PLX fin dall’inizio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.