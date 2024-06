Conviene acquistare Howmet Aerospace ai livelli attuali?

Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) ha recentemente rivelato numeri di performance stellari per il primo trimestre del 2024. Il rapporto sugli utili della società per il primo trimestre del 2024, pubblicato il 2 maggio 2024, ha superato le aspettative del mercato in tutti i parametri chiave, spingendo le sue azioni a nuovi livelli massimi temporali.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Con un fatturato robusto di 1,82 miliardi di dollari, che rappresenta un notevole aumento del 14% su base annua, la società ha registrato un utile per azione (EPS) di 0,57 dollari, superando le stime di 0,05 dollari.

L’aumento dei ricavi è stato alimentato principalmente da una performance sostenuta nel settore aerospaziale commerciale, che ha registrato una notevole crescita del 23%.

In particolare, l’utile netto della società è salito a 243 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024, rispetto ai 148 milioni di dollari del corrispondente periodo dell’anno precedente. Anche il margine di risultato operativo ha registrato un notevole aumento, raggiungendo il 20,2%.

Sullo sfondo di questi risultati finanziari stellari, Howmet ha rivisto al rialzo la sua guidance per l’intero anno 2024, riflettendo una prospettiva ottimistica per le prospettive di crescita future.

Nonostante le sfide associate al programma Boeing 737 MAX, compresi i tassi di produzione più lenti, l’azienda rimane resiliente e prevede uno slancio sostenuto nei suoi mercati finali diversificati.

Ora, analizziamo i grafici per ottenere informazioni più approfondite sulla performance delle azioni di Howmet Aerospace e valutare la sua potenziale traiettoria sulla scia di questi impressionanti risultati sugli utili.

La tendenza rialzista a lungo termine rimane intatta

Copy link to section

Le azioni di Howmet hanno registrato una tendenza rialzista a lungo termine dopo il rally post-crisi COVID. Dopo essere crollato a livelli inferiori a 10 dollari durante il crollo del mercato all’inizio del 2020, il titolo è salito fino all’attuale livello di 80 dollari quasi senza sosta.

È rimasto all’interno di un range per un certo periodo tra maggio 2021 e ottobre 2022, ma presto ha avuto un breakout e ha marciato verso l’alto. Dall’ottobre 2023 ha registrato un forte slancio al rialzo che lo ha portato dai livelli inferiori ai 45 dollari agli attuali prossimi agli 80 dollari.

Grafico HWM di TradingView

Poiché il movimento è stato brusco e improvviso, il supporto principale di Howmet sui grafici a lungo termine si trova intorno ai 48 dollari. Finché non scende al di sotto di tale livello o non rompe la linea di tendenza rialzista a lungo termine, gli investitori possono continuare a detenere il titolo.

I livelli di gap-up a breve termine dovrebbero reggere

Copy link to section

Sui grafici orari a breve termine, il titolo appare estremamente forte in questo momento. Tutti gli indicatori di momentum si trovano attualmente in una zona fortemente positiva. In questo frangente, vendere allo scoperto il titolo è fortemente sconsigliato.

Grafico HWM di TradingView

I trader che desiderano effettuare un’operazione long possono prendere in considerazione l’apertura di una posizione al livello attuale con un obiettivo di profitto vicino a 88$. Tuttavia, lo stop loss immediato per questa operazione è di 73,8 dollari e se il titolo scende al di sotto dell’apertura gap-up effettuata venerdì, dovrebbero vendere le loro posizioni perché in questo caso potrebbero scendere rapidamente vicino ai livelli di 65 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.