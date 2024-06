I prezzi dell’oro aumentano in seguito ai dati sull’occupazione negli Stati Uniti e ai robusti indicatori economici cinesi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Lunedì i prezzi dell’oro hanno registrato un notevole aumento, attestandosi intorno ai 2.320 dollari, poiché i mercati hanno reagito all’ultimo rapporto sull’occupazione statunitense e ai forti dati economici provenienti dalla Cina, insieme alla sostenuta domanda del metallo prezioso da parte della banca centrale.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I dati sull’occupazione negli Stati Uniti si attenuano, aumentando l’attrattiva dell’oro

Copy link to section

Il mercato dell’oro ha registrato una ripresa in quanto i recenti dati sui salariati non agricoli degli Stati Uniti hanno rivelato una crescita occupazionale più debole del previsto, con solo 175.000 posizioni aggiunte in aprile, al di sotto delle previsioni di mercato.

Ancora più importante, il rallentamento dell’inflazione salariale, come evidenziato da una retribuzione oraria media inferiore alle attese, suggerisce che la Federal Reserve potrebbe prendere in considerazione la possibilità di abbassare i tassi di interesse prima di quanto previsto in precedenza.

Tassi di interesse più bassi rendono l’oro, che non frutta interessi, un investimento più attraente riducendo il costo opportunità associato al suo possesso.

L’attività economica della Cina rimane solida

Copy link to section

A sostegno ulteriore dell’aumento dei prezzi dell’oro, l’ultimo indice cinese Caixin Services Purchasing Managers’ Index (PMI) di aprile ha indicato che il settore continua ad espandersi, segnando oltre la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione.

Questa espansione sostenuta è un segnale positivo per la domanda di oro in Cina, che ha dovuto affrontare le recenti sfide economiche ma continua a mostrare resilienza.

Le banche centrali continuano a sostenere la domanda di oro

Copy link to section

Anche l’attività delle banche centrali ha svolto un ruolo chiave nel sostenere i prezzi dell’oro, con un aumento netto degli acquisti di oro segnalato per marzo.

Secondo il World Gold Council, le banche centrali hanno aggiunto 15 tonnellate di oro alle loro riserve, mantenendo un modello coerente di acquisti. Questa continua domanda da parte delle banche centrali, che sono tra i maggiori acquirenti di oro a livello globale, continua a sostenere il mercato.

La combinazione di indicatori economici più deboli negli Stati Uniti, continua espansione economica in Cina e costante domanda da parte delle banche centrali suggerisce un mercato potenzialmente rialzista per l’oro poiché gli investitori e le istituzioni finanziarie ricalibrano le loro strategie in risposta alle tendenze economiche globali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.