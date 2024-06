Lucid segnala una crescita dei ricavi del 16% per il primo trimestre: scopri di più

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Lucid Group Inc è in calo del 7,0% dopo la campana di lunedì, anche se ha superato le stime di vendita per il primo trimestre fiscale.

Il titolo sta subendo un duro colpo soprattutto perché $LCID ha perso più soldi su base azionaria del previsto.

Il lato positivo, tuttavia, è che Lucid rimane fiduciosa che quest’anno produrrà 9.000 veicoli, il che si traduce in un aumento di circa il 7,0% rispetto al 2023. Peter Rawlinson, amministratore delegato della società di veicoli elettrici, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

“Il nostro slancio nelle vendite sta crescendo, la nostra attenzione ai costi rimane incessante e crediamo che Gravity sia sulla buona strada per diventare il miglior SUV al mondo”.

Lucid ha generato vendite per un valore di 173 milioni di dollari e ha perso 30 centesimi per azione nel trimestre recentemente concluso.

Gli analisti, in confronto, erano rispettivamente a 154 milioni di dollari e 25 centesimi per azione. Secondo Gagan Dhingra, direttore finanziario ad interim dell’azienda di veicoli elettrici:

“Continuiamo a compiere progressi significativi nei nostri programmi di ottimizzazione dei costi. Siamo concentrati sulla crescita mentre entriamo nella prossima fase di trasformazione dei mercati finali di Lucid, guidando al tempo stesso la disciplina dei costi”.

