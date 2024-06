Guadagni Rivian del primo trimestre: le entrate aumentano di un enorme 81%

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Martedì Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) perde orario dopo aver riportato risultati finanziari migliori del mercato per il suo primo trimestre.

Il titolo sta guadagnando terreno anche perché la società di veicoli elettrici ha pubblicato previsioni di produzione ottimistiche per il 2024. $RIVN prevede ora di realizzare veicoli elettrici quest’anno.

Gli analisti, in confronto, erano a. RJ Scaringe, amministratore delegato di Rivian Automotive, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

L’azienda quotata al Nasdaq ha consegnato 13.588 veicoli nel trimestre recentemente concluso rispetto ai 12.415 previsti. Le azioni di Rivian sono ora in rialzo di oltre il 10% rispetto al minimo da inizio anno.

Ha perso 1,44 miliardi di dollari rispetto agli 1,34 miliardi di dollari di un anno fa

Anche la perdita per azione si è ridotta da a

L’EBITDA rettificato è stato pari a 798 milioni di dollari secondo il rapporto sugli utili

I ricavi sono aumentati dell’82% su base annua raggiungendo 1,20 miliardi di dollari

Il consenso era una perdita azionaria di 1,15 dollari su 1,17 miliardi di dollari di entrate

Rivian Automotive ha chiuso il trimestre con 9,05 miliardi di dollari di liquidità totale. Anche il CEO Scaringe ha detto martedì:

