I ricavi di Affirm Holdings sono aumentati del 51% nel terzo trimestre: scopri di più

Mercoledì Affirm Holdings Inc (NASDAQ:AFRM) sta spingendo al rialzo nel pre-mercato, dopo aver superato le stime di Street per il suo terzo trimestre fiscale.

Il titolo viene premiato anche perché $AFRM ha emesso indicazioni ottimistiche per il futuro. La società di tecnologia finanziaria prevede che i suoi ricavi scenderanno tra 585 e 605 milioni di dollari nel trimestre in corso.

Max Levchin, amministratore delegato di Affirm Holdings, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

L’azienda quotata al Nasdaq prevede fino a 6,95 miliardi di dollari in volume di merci lorde (GMV) nel quarto trimestre. Le azioni di Affermare sono ora aumentate di quasi il 20% rispetto al minimo da inizio anno.

Ha perso 133,93 milioni di dollari rispetto ai 205,67 milioni di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione si sono ridotti da a

Perdita rettificata stampata come da rapporto sugli utili

I ricavi sono aumentati del 51% su base annua raggiungendo i 576 milioni di dollari

Il consenso era di 52 centesimi per azione su un fatturato di 550 milioni di dollari

