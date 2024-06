Nexo lancia una caccia ai token da 12 milioni di dollari per festeggiare il sesto anniversario

In occasione del suo sesto compleanno, Nexo ha introdotto un’emozionante caccia ai token NEXO da 12 milioni di dollari, progettata per coinvolgere e premiare sia gli utenti nuovi che quelli esistenti all’interno del suo ecosistema.

L’evento, soprannominato Nexonomics Hunt, offre ai partecipanti la possibilità di accumulare punti, moltiplicare i guadagni e sbloccare una serie di sorprese, rendendolo la più grande iniziativa di ricompensa di Nexo fino ad oggi.

A partire dall’8 maggio 2024, alle 13:00 UTC, i partecipanti potranno iniziare a raccogliere punti impegnandosi con vari prodotti Nexo.

Questi punti possono essere convertiti in token NEXO a partire dal 10 luglio 2024.

Non esiste un limite al numero di punti che gli utenti possono raccogliere, incoraggiando la partecipazione attiva durante tutta la campagna, che durerà fino al 7 luglio 2024.

Guadagnare e moltiplicare punti

I punti vengono assegnati per una serie di attività all’interno della piattaforma Nexo, con diverse azioni che offrono punti diversi.

Tuttavia, alcune azioni come il ritiro di criptovalute possono ridurre il saldo dei punti, rendendo cruciale la partecipazione strategica.

Inoltre, la campagna introduce diversi moltiplicatori per aumentare l’accumulo di punti, inclusi moltiplicatori settimanali per i primi partecipanti, moltiplicatori fedeltà per coloro che partecipano al programma fedeltà Nexo e un moltiplicatore nuovo utente per i nuovi finanziatori di conti Nexo.

Richiedere gettoni NEXO

Al termine della campagna, i partecipanti avranno l’opportunità di richiedere i token NEXO in base ai punti accumulati.

Il periodo di richiesta è fissato tra il 10 luglio e il 24 luglio 2024. Il pool totale di 10.000.000 di token NEXO sarà distribuito in base ai punti collettivi raccolti da tutti gli utenti, con l’esatto rapporto “token per punto” da calcolare alla fine del la campagna.

