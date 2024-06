Albemarle Corporation e il litio: liberarsi dalla morsa ribassista?

Il recente viaggio di Albemarle Corporation (NYSE: ALB) nel mercato azionario rispecchia il viaggio sulle montagne russe dell’industria del litio. Da oltre 300 dollari per azione al crollo a circa 110 dollari tra novembre 2022 e aprile 2024, le fortune dell’azienda sono state legate alla volatilità dei prezzi del litio, che sono crollati da oltre 80 dollari al kg a meno di 20 dollari al kg.

Nel primo trimestre del 2024, Albemarle ha affrontato un trimestre difficile dal punto di vista finanziario. Nonostante abbiano superato le aspettative sull’EPS di 0,03 dollari, i suoi ricavi sono crollati di uno sconcertante 47,26% su base annua, mancando le stime di quasi 2 milioni di dollari. Questo forte calo è stato dovuto principalmente alla caduta libera dei prezzi del litio, che ha colpito duramente i profitti di Albemarle.

Per superare la tempesta, Albemarle ha implementato misure di riduzione dei costi e iniziative per migliorare l’efficienza, che hanno fruttato oltre 90 milioni di dollari di risparmi nel trimestre. Hanno inoltre adottato misure per migliorare la trasparenza dei prezzi nel mercato del litio. Guardando al futuro, la società ha accennato alla possibilità di ridurre le spese in conto capitale se i prezzi del litio rimangono bassi.

Dato che il destino di Albemarle è strettamente legato ai prezzi del litio, gli investitori si stanno ora rivolgendo all’analisi tecnica per decifrare la prossima direzione in cui il titolo potrebbe dirigersi. Immergiamoci nei grafici per vedere quali spunti potrebbero offrire sulla performance futura di Albemarle.

Livello di supporto non rotto nonostante il persistente trend al ribasso

Sul grafico a lungo termine di Albemarle, possiamo vedere che dopo il forte movimento al rialzo durante il rally post-COVID alimentato dall’aumento dei prezzi del litio, il titolo ha seguito un trend ribassista persistente tra novembre 2022 e novembre 2023. Possiamo anche vedere che il titolo si è formato uno schema testa e spalle durante questo viaggio.





Il pattern testa e spalle di solito suggerisce un ulteriore movimento al ribasso se il livello di supporto viene rotto. Tuttavia, il titolo non ha rotto il livello di supporto di 105 dollari e viene scambiato in un range da novembre 2023.

Il titolo non è sceso né al di sotto né al di sopra di questo intervallo di negoziazione compreso tra $ 105 e $ 145. Per gli investitori che già possiedono le azioni, finché le azioni non scendono sotto i 105 dollari possono continuare a detenerle. Gli investitori che non vedono l’ora di acquistare le azioni devono attendere prima che superino i 145 dollari e chiudano al di sopra di tale valore per 2-3 giorni.

Le operazioni basate su range a breve termine potrebbero funzionare

Prendendo spunto dal grafico a lungo termine di Albemarle, possiamo vedere che anche nel grafico orario a breve termine, il titolo è rimasto all’interno di un range per molto tempo. Non c’è un forte slancio in nessuna delle due direzioni: verso l’alto o verso il basso.

Per trarre vantaggio da questo movimento all’interno di un intervallo, i trader a breve termine devono attendere che il titolo raggiunga i limiti superiore o inferiore di questo intervallo. Possono vendere allo scoperto il titolo quando raggiunge il livello di 145 dollari, mantenendo uno stop loss a 152 dollari. Possono registrare profitti vicino ai livelli di 105-110 dollari.

Al contrario, è possibile acquistare il titolo vicino a 110 dollari mantenendo uno stop loss a 103 dollari e registrare i profitti vicino al livello di 140-145 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.