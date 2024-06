Il CEO di Nio batte Elon Musk nella corona di “persona elettrica dell’anno”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Nio Inc sta spingendo al rialzo nel pre-mercato oggi dopo che William Li, il suo amministratore delegato, è stato nominato “persona EV dell’anno”.

Perché il CEO di Nio ha vinto il titolo?

Li è stato incoronato lunedì ai TopGear.com Electric Awards 2024.

La notizia arriva poco dopo che Nio è diventata la prima azienda di veicoli elettrici a lanciare batterie semi-solide per il mercato di massa. Secondo Jack Rix, caporedattore di BBC Top Gear:

Li ha firmato accordi in tutta la Cina per utilizzare la sua tecnologia di scambio della batteria come standard sulle auto del futuro, lasciando il segno sui veicoli elettrici.

Si noti che anche la società con sede a Shanghai, in Cina, presenterà la sua prima auto per il mercato di massa a maggio. Al momento della scrittura, le azioni di Nio sono scese di circa il 40% per l’anno.

Nio ha registrato un notevole aumento delle consegne a marzo

Il mese scorso, Nio ha registrato un aumento sequenziale del 46% nelle consegne mensili, mentre il parametro era in aumento del 14,3% rispetto allo scorso anno ( scopri di più ).

L’azienda cinese è vicina a raggiungere il mezzo milione di consegne totali fino ad oggi. Anche Jack Rix della BBC ha detto lunedì:

Nio è impegnata a implementare le sue stazioni di scambio batterie in tutta l’Europa centrale e, se il formato si diffondesse, Li potrebbe diventare una delle persone più influenti nel settore automobilistico.

Il nostro analista di mercato Crispus Nyaga prevede che il valore di $NIO raggiunga i 7,0$ nel breve termine, ma si aspetta che in seguito segua una flessione.

