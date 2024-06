Il trader di GameStop Roaring Kitty catalizza il rally delle monete dei meme crittografici, ROAR guadagna il 3,100%

Il trader di GameStop Keith Gill è tornato sui social media, ispirando una manifestazione di monete meme crittografiche e il meme basato su Solana, ROAR, ispirato a “Roaring Kitty”.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I dati di CoinGecko mostrano che il ritorno dell’investitore che ha guidato il rally GameStop del 2021 ha alimentato i guadagni nei meme di cani e gatti e nelle monete meme basate su Solana.

ROAR registra guadagni del 3.100% con il ritorno di Roaring Kitty

Copy link to section

L’euforia dei trader azionari statunitensi si è diffusa nelle criptovalute, una moneta meme ispirata al leggendario trader “Roaring Kitty” ha aumentato il suo valore del 3,100% lunedì, come visto su CoinGecko. Il post sui social media di Gill che mostra un uomo piegato in avanti al suo posto mentre tiene in mano un controller per videogiochi è stato interpretato come il ritorno del trader al trading giornaliero.

Monete meme a tema cani e gatti come Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki, Bonk e Popcat, tra gli altri, hanno osservato un aumento del loro prezzo il 13 maggio.

Le monete meme accumuleranno guadagni di migliaia di punti percentuali con una capitalizzazione di mercato relativamente piccola, mentre i token con una capitalizzazione di mercato elevata come DOGE, SHIB e POPCAT sono aumentati fino al 20%. ROAR con sede a Solana non ha alcuna affiliazione legittima con Roaring Kitty o GameStop, tuttavia il token ha prodotto enormi guadagni per i detentori.

GameStop (GME) non ha alcuna affiliazione con il rivenditore di videogiochi, la moneta meme ha aumentato il suo valore del 342% il 13 maggio.

Lunedì la capitalizzazione di mercato delle monete meme ha superato i 54,2 miliardi di dollari e il tracker delle monete meme di Messari mostra giochi a doppia cifra nella maggior parte degli asset del settore.

Aumento del prezzo delle monete meme in 24 ore

Le monete meme e le WallStreetBets hanno una storia

Copy link to section

Il subreddit /WallStreetBets è stato al centro della frenesia delle monete meme nel 2021, dove GameStop e AMC Entertainment hanno registrato un rally di oltre il 1.000% in un anno. Ciò coincide con il momento in cui la più grande moneta meme nel settore delle criptovalute, Dogecoin, ha superato la soglia di 0,50 dollari, rispetto a 0,01 dollari nel 2021.

Il capitale delle azioni meme probabilmente ruoterà verso monete meme come Dogecoin a partire dal 2021. Al momento in cui scriviamo, il prezzo di DOGE è di $ 0,150, in crescita del 6,79% nelle ultime 24 ore, come visto su Messari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.