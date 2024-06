L’exchange di criptovalute OKX viene regolamentato in Australia

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’exchange di criptovalute OKX sta trasferendo i suoi servizi focalizzati sull’Australia sotto un’entità regolamentata a livello locale come parte della sua espansione nella regione Asia-Pacifico.

Jamie Kennedy, direttore generale di OKX Australia, ha sottolineato l’importanza di soddisfare le esigenze degli utenti, incluso “l’accesso continuo ai canali bancari e alle coppie AUD per le criptovalute più popolari”.

La conformità è fondamentale

Gli utenti australiani avranno accesso a 170 coppie di trading di criptovalute tramite OKX. L’exchange ha affermato un “enorme appetito” per le criptovalute in Australia e ha identificato il paese come un “mercato chiave in crescita” da marzo dello scorso anno.

A partire dal 20 marzo, i servizi focalizzati sull’Australia di OKX sono stati spostati da una società con sede alle Seychelles a due entità on-shore: OKX Australia Pty Ltd, che gestisce servizi di scambio criptovalute e fiat, e OKX Australia Financial Pty Ltd, che gestisce derivati e margini. prodotti.

Le leggi australiane richiedono che gli utenti locali superino una valutazione di idoneità e soddisfino la definizione di cliente all’ingrosso ai sensi del Corporations Act 2001.

Per conformarsi a queste normative, OKX ha smesso di offrire il copy trading, i prodotti con rendimento e lo scambio di determinati token. Inoltre, dal 20 marzo gli utenti possono ritirare solo i token non supportati.

L’espansione globale vede l’India uscire

Questa espansione in Australia segue l’uscita di OKX dall’India. Ad aprile, OKX ha notificato ai propri clienti in India di liquidare le loro posizioni poiché aveva terminato i propri servizi nel paese a causa delle normative locali. Nel marzo 2023, i fornitori di servizi di asset digitali in India sono stati inclusi nel quadro antiriciclaggio.

Gli scambi devono registrarsi presso la Financial Intelligence Unit India (FIU IND) e aderire ai regolamenti per operare. Alla fine del 2023, OKX non aveva completato il processo di registrazione, a differenza di altre 28 società.

In questo contesto, OKX è diventata una piattaforma popolare per gli utenti di Bitcoin Runes. Attualmente, l’exchange rappresenta il 51,08% del volume degli scambi giornalieri di Bitcoin Runes.

Secondo i dati della piattaforma analitica GeniiData di Ordinals, l’attività di trading di Rune su altre piattaforme, come UniSat e MagicEden, è diminuita da aprile. Queste piattaforme detengono ora una quota di mercato combinata del 48,83%. Quasi tutta l’attività di trading di Bitcoin Runes viene condotta attraverso queste tre società e le loro piattaforme.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.