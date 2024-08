Identificare un progetto promettente nella sua fase iniziale è un punto di svolta nell’affollato settore degli asset digitali. Tuttavia, la maggior parte degli investitori fatica a trovare prevendite legittime con un enorme potenziale visto il numero di nuovi token disponibili ogni giorno.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Blackjack ($JACK) è qui per togliere ogni dubbio, dando priorità all’utilità e fondendo perfettamente l’eccitazione del gioco d’azzardo online con l’amata cultura dei meme.

I nuovi progetti di criptovaluta, in particolare i token a tema, hanno faticato a tenere il passo a causa della dipendenza dall’hype e dell’assenza di utilità.

Blackjack vuole cambiare questa narrativa attraverso casi d’uso massicci con il focus iniziale sul mercato del gioco d’azzardo di Las Vegas.

Scopriamo perché “L’unica via d’uscita è andare all in su $JACK” per giocatori d’azzardo e appassionati di meme.

Informazioni su Blackjack e sulla sua prevendita unica

Copy link to section

La criptovaluta meme a tema felino lancerà il suo pool di liquidità su Solana con un lancio equo dell’85% il 30 luglio.

I fair launch danno priorità all’inclusione e al coinvolgimento della community, distribuendo token ai partecipanti allo stesso tempo e allo stesso prezzo.

I progetti non riservano alcun patrimonio per il team tramite pre-allocazione e prevendita. In tale contesto, Blackjack destinerà il 15% della sua offerta al marketing e alle inserzioni.

I giocatori possono giocare $JACK a qualsiasi tavolo e godere di guadagni redditizi ed esperienze di gioco mentre Blackjack mette in gioco le sue nove vite.

Dovresti investire in $JACK?

Copy link to section

Blackjack potrebbe essere un investimento redditizio per le persone che cercano gemme redditizie nel settore dei meme. L’infusione di posizioni di gioco $JACK per un successo continuo dopo che l’hype iniziale muore.

Inoltre, Blackjack è un gettone a tema felino, un settore non sfruttato con un robusto potenziale di crescita.

L’attuale capitalizzazione di mercato delle criptovalute dei gatti è pari a 2,87 miliardi di dollari, offrendo un’enorme opportunità con l’obiettivo di sfidare la capitalizzazione dei token a tema cane di 35,36 miliardi di dollari.

Inoltre, il lancio su Solana pone le basi per la prosperità del Blackjack. Gli effetti di ricaduta della crescita esplosiva di SOL nel contesto della mania degli ETF spot spingeranno $JACK.

Inoltre, gli enormi miliardi scambiati nel settore del gioco d’azzardo consoliderebbero la presenza del Blackjack nel mondo delle criptovalute e farebbero salire rapidamente alle stelle la sua capitalizzazione di mercato.

Il mercato del gioco d’azzardo tra le criptovalute è pronto per un’enorme crescita e gli esperti lo vedono come un’industria da trilioni di dollari entro il 2025.

🎲 The crypto gambling industry is poised for exponential growth, with analysts projecting a market size of $1 trillion by 2025 🚀



Read more : https://t.co/dZ2wnu0G6M pic.twitter.com/xYN8YHxeKE — HyperRoll (@HyperRollcash) July 22, 2024

Fattori come la trasparenza, l’accesso globale, le transazioni rapide e l’anonimato vedranno fiorire il gioco d’azzardo tra le criptovalute nei prossimi tempi.

Il gettone del Blackjack trarrà vantaggio da questa mania sin dalle prime fasi, diventando forse il Bitcoin del gioco d’azzardo in criptovaluta.

Nello scenario in continua evoluzione delle criptovalute meme, Blackjack emerge come pioniere nel settore, combinando la tanto amata cultura dei token meme con l’entusiasmo del gioco d’azzardo online.

Puoi visitare il sito ufficiale per maggiori informazioni su come vincere alla grande con $JACK.

Questo articolo è una collaborazione tra i nostri editori e i nostri partner e potrebbe contenere contenuti e link pubblicitari sponsorizzati. I contenuti non sono da intendersi come consigli finanziari e hanno finalità esclusivamente informativa.