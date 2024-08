I prezzi europei del gas naturale salgono del 2% a 32,6 €/MWh a causa delle interruzioni dell’offerta e della domanda debole

Venerdì i prezzi europei del gas naturale sono aumentati del 2% a 32,6 euro (35,41 dollari) per megawattora, riflettendo un mercato alle prese con interruzioni dell’offerta e domanda debole.

Questo aumento arriva dopo un calo del 2,1% giovedì e un aumento del 4,3% mercoledì, suggerendo un potenziale modesto guadagno settimanale.

La volatilità del mercato è sottolineata dalla maggiore dipendenza dell’Europa dai mercati globali del gas a seguito della recente crisi energetica.

Le preoccupazioni sull’offerta aumentano

I commercianti, che in precedenza erano compiacenti riguardo ai problemi di approvvigionamento, ora sono preoccupati a causa delle chiusure inaspettate, delle condizioni meteorologiche più miti e della maggiore rivalità mondiale per i carichi di gas.

Tra gli sviluppi più recenti c’è l’interruzione dell’impianto di esportazione di GNL australiano di Ichthys, che rappresenta una minaccia per la riduzione delle forniture globali nonostante il ritorno dei flussi dalla Norvegia e la ripresa delle esportazioni da un importante impianto di GNL statunitense dopo l’uragano Beryl.

Nonostante le complesse difficoltà di approvvigionamento, la domanda di gas naturale rimane bassa, con grandi aziende come l’italiana Eni SpA che hanno segnalato un significativo calo del 16% nei consumi nel secondo trimestre.

Questo calo della domanda è dovuto, in parte, a un minor numero di operazioni industriali, che ha implicazioni economiche maggiori per il contesto del mercato del gas.

I futures del gas naturale statunitense sono scesi a causa dell’aumento dello stoccaggio

Secondo un recente rapporto, giovedì i futures del gas naturale statunitense sono scesi a 2,05 dollari per MMBtu dopo che l’EIA ha rivelato una costruzione di stoccaggio più grande del previsto.

La scorsa settimana, le utility statunitensi hanno aggiunto 22 miliardi di piedi cubi (Bcf) di gas allo stoccaggio, al di sopra delle stime di mercato di un aumento di 15 Bcf. I livelli di stoccaggio del gas sono attualmente superiori del 16,4% rispetto alla media quinquennale.

Nonostante un aumento della produzione nei mesi di aprile e maggio, che ha spinto aziende come EQT e Chesapeake Energy ad aumentare la produzione, si prevede che i prezzi del gas naturale diminuiranno per la seconda settimana a causa della maggiore offerta. È probabile che il caldo estremo di agosto aumenti il consumo di gas per generare energia per alimentare i condizionatori d’aria.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.