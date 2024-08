Obama sostiene Kamala Harris come presidente nel nuovo video della campagna

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama hanno ufficialmente appoggiato la vicepresidente Kamala Harris come presidente.

L’approvazione è stata annunciata in un video di 55 secondi pubblicato venerdì dalla campagna Harris.

Kamala Harris riceve il sostegno di Obama

Il video mostra il vicepresidente Harris nel backstage di un evento, mentre si dirige verso il suo corteo. Risponde a una telefonata in vivavoce, rivelando le voci sia di Barack che di Michelle Obama.

“Aww, ciao, state entrambi insieme! Oh, è bello sentirvi entrambi”, dice Harris calorosamente nel video.

Michelle Obama inizia l’approvazione dicendo:

Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza Kamala: sono fiero di te. Sarà un evento storico.

Barack Obama segue, affermando:

Abbiamo chiamato per dire: Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e entrare nello Studio Ovale.

Il vicepresidente Harris risponde con gratitudine: “Grazie per la tua amicizia. Ci divertiremo un po’ con questo.”

Perché questa approvazione è importante per Harris?

Le tanto attese conferme da parte degli Obama confermano il loro pieno sostegno ad Harris, reprimendo ogni speculazione sulla loro posizione.

Harris, ora de facto candidata presidenziale democratica, ha ricevuto questa approvazione pochi giorni dopo che altre figure di spicco del Partito Democratico l’hanno sostenuta pubblicamente in seguito all’annuncio del presidente Joe Biden del 21 luglio che non avrebbe cercato la rielezione.

NBC News ha riferito che Barack Obama è stato in contatto regolare con Harris per tutta la settimana, offrendo consigli su come costruire rapidamente l’operazione della sua campagna utilizzando le risorse della precedente campagna di Biden.

Percorso della campagna e prossima convention

Si prevede che entrambi gli Obama svolgeranno un ruolo attivo nella campagna di Harris, con l’intenzione di entrare in campagna elettorale entro la fine dell’estate e in autunno. Il loro coinvolgimento mira a dare energia agli elettori democratici, molti dei quali sono già entusiasti della candidatura di Harris.

Inoltre, si prevede che sia Barack che Michelle Obama avranno uno spazio di rilievo per parlare alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago in agosto.

Questa convention sarà la prima in presenza del partito dal 2016, e segnerà un evento significativo in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Qual è il contesto dell’endorsement di Obama?

Questa approvazione da parte degli Obama è significativa per Harris poiché non solo consolida il suo sostegno all’interno del Partito Democratico, ma sfrutta anche la popolarità e l’influenza degli Obama per galvanizzare gli elettori.

È probabile che il sostegno di figure di così alto profilo nel partito aumenterà la visibilità e la credibilità della sua campagna.

Il coinvolgimento di Barack Obama nel fornire consulenza e supporto strategico evidenzia l’importanza di un’operazione elettorale unificata e ben coordinata.

La transizione dall’infrastruttura della campagna di Biden alla campagna di Harris deve essere fluida per mantenere lo slancio e garantire un uso efficace delle risorse.

Con l’avanzare della campagna, si prevede che la partecipazione attiva degli Obama svolgerà un ruolo cruciale nel raccogliere sostegno e nel stimolare il coinvolgimento degli elettori.

Il loro appoggio, unito alla loro prevista presenza durante la campagna elettorale e alla convention, sottolinea lo sforzo concertato del Partito Democratico di presentare un fronte forte e unito nelle prossime elezioni.

