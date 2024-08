Intervista: una leader donna ci aiuta a costruire una prospettiva ampia, afferma Gracy Chen, CEO di Bitget

Con la graduale diffusione delle criptovalute, il funzionamento degli scambi di criptovalute in tutto il mondo ha ricevuto un impulso e il settore sta ora attirando un’attenzione più sfumata con una crescente curiosità per la sua diversità.

Bitget, il principale scambio di criptovalute globale, ha attirato l’attenzione non solo per la forte crescita degli utenti e l’aumento dell’afflusso di fondi, ma anche per essere un’eccezione nel settore delle criptovalute dominato dagli uomini, guidato com’è da un CEO donna, e avendo oltre Il 50% delle donne manager sul suo libro paga.

Invezz ha parlato con Gracy Chen, CEO di Bitget, per saperne di più sulle prospettive future dell’azienda, sulla sua visione su ciò che modellerà il mercato delle criptovalute nella seconda metà, nonché sulle sue opinioni sull’inclusione di genere nel settore o sulla mancanza di Esso. Estratti modificati:

Dietro la crescita della quota di mercato di Bitget

Invezz: Come è stata la prima metà dell’anno per Bitget in termini di volumi di scambi e quali sono le tue prospettive per il resto dell’anno?

Bitget ha registrato una forte crescita degli utenti su tutti i nostri prodotti durante la prima metà del 2024. Nel secondo trimestre del 2024, Bitget ha registrato un aumento sostanziale del traffico del sito Web, registrando un aumento di quasi il 50%, che ha portato a un aumento di 10 milioni di visitatori mensili.

L’afflusso di fondi dall’exchange è aumentato.

I dati della pagina Bitget Proof-of-Reserve (PoR) indicano che nei primi 6 mesi, la quantità di BTC, USDT ed ETH degli utenti è aumentata rispettivamente del 73%, 80% e 153%, pari a circa 700 milioni di dollari in afflusso di capitali.

La crescita è stata completata dall’aggiunta di 2,9 milioni di nuovi utenti alla piattaforma, in linea con la sua portata in espansione e con soluzioni di trading di criptovalute di livello mondiale.

Il volume degli scambi spot su Bitget è aumentato di oltre il 10%, da 28 miliardi di dollari nel primo trimestre a 32 miliardi di dollari nel secondo trimestre.

Inoltre, l’ultimo rapporto Outlook del secondo semestre di CCData ha mostrato che Bitget ha registrato la maggiore crescita della quota di mercato tra i CEX pari al 38,4% dal secondo semestre del 2023 al primo semestre del 2024, mentre la maggior parte delle altre controparti ha registrato un leggero calo.

Elezioni USA, decisione della Fed Reserve di influenzare le crypto

La seconda metà dell’anno in corso sarà probabilmente influenzata da fattori quali le elezioni statunitensi e le decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve.

Un ambiente economico stabile spesso porta ad una maggiore fiducia degli investitori nelle criptovalute. Come sempre, l’innovazione del prodotto e l’educazione dell’utente rimarranno la strategia di Bitget nell’attuale scenario di mercato.

Invezz: Quale pensi sia la direzione più ampia in cui si sta muovendo il mondo per quanto riguarda l’organizzazione e la regolamentazione del commercio di criptovalute? In qualità di leader delle criptovalute, quali cambiamenti ti piacerebbe vedere?

Le approvazioni degli ETF su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti rappresentano un punto di svolta per l’industria delle criptovalute. Queste iniziative pionieristiche favoriranno l’adozione tradizionale delle criptovalute e porteranno a una tendenza globale verso normative chiare. Proteggerà gli investitori e promuoverà l’innovazione responsabile.

In qualità di leader nel settore delle criptovalute, la tutela dei consumatori e la promozione dell’innovazione sono entrambi importanti. Le normative dovrebbero trovare un equilibrio in modo che le imprese responsabili possano prosperare. Per questo le normative devono essere chiare e coerenti. I regolatori e l’industria delle criptovalute devono lavorare a stretto contatto e collaborare per raggiungere questo equilibrio.

In che modo avere una leader donna aiuta Bitget?

Invezz: Si discute molto a livello globale sull’emergere del “crypto bro”, basato sulla frase “tech bro”. Solo il 6% dei CEO di criptovalute sono donne e tu sei una di queste. Qual è la tua opinione sulla scarsa presenza di donne nel settore e vedi che la situazione cambierà?

Il settore tecnologico in generale è ampiamente dominato dagli uomini.

Tuttavia, ho potuto vedere un numero crescente di donne qualificate e di talento entrare nel settore delle criptovalute come Cecilia Hsueh, CEO del progetto dell’ecosistema Layer 2 Morph, Tess Hau, fondatrice di Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, co-fondatrice di Hacken , tra molte altre donne imprenditrici che ho incontrato.

Essendo l’unica CEO donna tra i principali scambi di criptovalute, mi sento davvero privilegiata e onorata poiché aiuta l’azienda a promuovere una prospettiva più ampia. Bitget ha sempre infranto le norme del settore. È stata un’azienda dominata dalle donne con oltre il 50% dei manager donne.

Gestiamo la più grande iniziativa incentrata sulle donne del settore delle criptovalute chiamata Blockchain4Her. Spero che potremo ispirare gli altri a fare ciò che possono per rendere le criptovalute più inclusive per tutti.

