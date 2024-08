Elon Musk afferma che Google ha bandito Donald Trump nella ricerca: cosa sappiamo della funzione di completamento automatico

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Domenica 28 luglio, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha affermato che Google aveva imposto un “divieto di ricerca” all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Musk si è rivolto a X (ex Twitter) per esprimere le sue preoccupazioni, suggerendo che le azioni di Google potrebbero costituire un’interferenza elettorale.

La controversia è scoppiata dopo che Musk ha condiviso uno screenshot che mostrava che digitare “presidente donald” nella barra di ricerca di Google non suggeriva Donald Trump ma invece suggeriva “presidente donald duck” e “presidente donald regan”.

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Il tweet di Musk ha rapidamente guadagnato terreno, stimolando una discussione più ampia sul ruolo dei giganti della tecnologia nella sfera politica, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali americane del 2024.

Sia critici che sostenitori hanno valutato se la funzione di completamento automatico di Google fosse utilizzata per sopprimere informazioni su Trump.

Il senatore repubblicano chiede un’indagine sulle pratiche di Google

Copy link to section

Il senatore repubblicano Roger Marshall del Kansas si è unito al dibattito accusando Google di nascondere deliberatamente informazioni su un presunto tentativo di omicidio di Donald Trump da parte di Thomas Matthew Crooks.

Marshall ha condiviso screenshot che presumibilmente mostrano che le ricerche relative al tentativo di omicidio non hanno prodotto suggerimenti di completamento automatico rilevanti.

Ha chiesto un’indagine ufficiale sulle pratiche di Google, mettendo in dubbio la trasparenza e l’imparzialità degli algoritmi di ricerca del gigante della tecnologia.

“Perché Google sta sopprimendo la ricerca sul tentativo di assassinio di Trump? Questi sono tutti gli screenshot di stamattina. C’è stato un aumento drammatico dei biografi di Truman nelle ultime due settimane?» ha chiesto il senatore Marshall, evidenziando una percepita incoerenza nei suggerimenti di completamento automatico di Google.

Funzione di completamento automatico di Google: politiche e controversie

Copy link to section

La funzione di completamento automatico di Google è progettata per risparmiare tempo prevedendo le query di ricerca durante la digitazione degli utenti.

Secondo Google, questa funzionalità è regolata da norme rigorose che impediscono alle previsioni di violare le linee guida sui contenuti, che includono:

Contenuti pericolosi

Contenuti molesti

Contenuti odiosi

Contenuti sessualmente espliciti

Contenuti terroristici

Violenza e sangue

Linguaggio volgare e parolacce

Queste linee guida hanno lo scopo di filtrare contenuti dannosi o inappropriati dai suggerimenti di completamento automatico. Tuttavia, alcuni utenti sostengono che queste politiche potrebbero portare a incoerenze e potenziali distorsioni nell’esperienza di ricerca.

Discrepanze nei risultati del completamento automatico per diverse figure politiche

Copy link to section

Un’indagine del New York Post ha condotto una serie di test sulla funzione di completamento automatico di Google, rivelando notevoli discrepanze.

I test prevedevano la digitazione di “assassi” seguito dai nomi di ex presidenti degli Stati Uniti come John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Ronald Reagan e Teddy Roosevelt.

In ogni caso, Google ha fornito suggerimenti di completamento automatico pertinenti sui tentativi di omicidio. Tuttavia, ricerche simili per Donald Trump non hanno prodotto suggerimenti.

“Anche la parola chiave ‘tentativo di assassinio di Trump’ non ha prodotto termini aggiuntivi da Google”, ha riferito il New York Post.

La pubblicazione rilevava inoltre che il completamento automatico non forniva suggerimenti per ricerche che coinvolgessero un presunto tentativo di omicidio nei confronti di Joe Biden.

Nonostante questi risultati, i risultati di ricerca effettivi per questi termini erano accurati e completi.

La risposta di Google e gli sviluppi in corso

Copy link to section

In risposta alla controversia, un portavoce di Google ha sottolineato che l’azienda lavora continuamente per migliorare i propri sistemi per garantire che siano aggiornati.

“Il completamento automatico è semplicemente uno strumento che aiuta le persone a risparmiare tempo e a poter continuare a cercare tutto ciò che desiderano. In seguito a questo atto terribile, le persone si sono rivolte a Google per trovare informazioni di alta qualità: noi li abbiamo messi in contatto con risultati utili e continueremo a farlo”, ha affermato il portavoce.

Google ha ribadito che non vengono effettuati interventi manuali nelle previsioni del completamento automatico, suggerendo che le discrepanze potrebbero essere dovute alla natura complessa della funzionalità piuttosto che alla soppressione intenzionale.

Google sotto esame

Copy link to section

Le accuse di Elon Musk e la richiesta di un’inchiesta del senatore Marshall hanno messo in luce la potenziale influenza dei giganti della tecnologia sulla percezione pubblica e sui processi politici.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane del 2024, è probabile che il ruolo di aziende come Google nel plasmare il discorso politico sia sottoposto a un maggiore controllo.

Il dibattito sulla neutralità e l’equità degli algoritmi di ricerca sottolinea la necessità di trasparenza e responsabilità nell’era digitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.