Intervista: Iakov Levin di rivo.xyz spiega come DeFi e blockchain potrebbero evolversi in futuro

Iakov Levin, co-fondatore di rivo.xyz, è in prima linea nella trasformazione del panorama finanziario attraverso la finanza decentralizzata (DeFi) e la tecnologia blockchain.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Con oltre cinque anni di esperienza in blockchain, criptovalute, fintech e DeFi, Levin offre una prospettiva unica sul futuro di questi campi emergenti.

In un’intervista esclusiva con Invezz, Levin ha condiviso le sue intuizioni sull’evoluzione della DeFi, della tecnologia blockchain e sulle sfide che il settore delle criptovalute deve affrontare.

L’evoluzione della volatilità del mercato DeFi e delle criptovalute

Copy link to section

Invezz: Qual è la tua prospettiva sullo stato attuale della DeFi e come vedi che si evolverà nei prossimi cinque anni?

Levin: La prima fase della DeFi, che ha preso piede nel 2021, si è concentrata sulla costruzione di infrastrutture per vari token, inclusi scambi decentralizzati (Dexes) e protocolli di prestito. Attualmente, la DeFi sta passando per integrare i servizi finanziari tradizionali nell’ecosistema decentralizzato. Ciò include innovazioni come scambi perpetui, swap di tassi di interesse ed esposizione ad asset del mondo reale (RWA). La sfida ora sta nel semplificare il processo di onboarding per i nuovi utenti, che spesso richiede ricerche approfondite.

Guardando al futuro, i prossimi cinque anni vedranno probabilmente un’infrastruttura DeFi ampliata che coprirà più asset, compresi potenzialmente i mercati azionari. Possiamo anche aspettarci lo sviluppo di interfacce user-friendly che semplifichino le interazioni DeFi e l’implementazione di politiche normative su misura per la DeFi.

Invezz: Come affrontate le preoccupazioni sul potenziale a lungo termine delle criptovalute, data la sua volatilità e l’incertezza normativa?

Levin: La volatilità è un aspetto intrinseco delle nuove tecnologie. È una parte naturale della transizione verso un’economia globale decentralizzata. In tempi volatili, ci sono opportunità significative per creare ricchezza. La chiarezza normativa evolverà man mano che i governi affronteranno i vari livelli dell’ecosistema, dall’accessibilità degli investimenti alla formulazione delle politiche. I primi passi, come gli ETF e gli investimenti istituzionali nelle criptovalute, sono già in corso.

Blockchain e adozione delle criptovalute

Copy link to section

Invezz: Quale pensi sia la chiave per un’adozione diffusa delle criptovalute e come può essere raggiunta?

Levin: Non esiste un’unica soluzione. L’adozione progredirà in modo incrementale man mano che ciascun vincolo verrà risolto. Attualmente, uno dei maggiori ostacoli è l’esperienza dell’utente nella navigazione nel mondo decentralizzato. Semplificare questa esperienza sia per gli utenti crypto che per i partecipanti DeFi è fondamentale per un’adozione più ampia.

Invezz: Come immagina che la tecnologia blockchain si evolverà nel prossimo decennio e quali nuovi casi d’uso potrebbero emergere?

Levin: Spero di vedere una ridistribuzione globale della ricchezza facilitata dalla DeFi, consentendo a chiunque abbia uno smartphone di accedere a servizi finanziari di alto livello senza fare affidamento sulle banche o sui governi tradizionali. Ciò potrebbe avere un impatto trasformativo sui paesi in via di sviluppo fornendo ampie opportunità di accumulo di ricchezza. Prevedere casi d’uso specifici è impegnativo a causa del rapido ritmo del cambiamento, ma dovremmo evitare di sopravvalutare tendenze specifiche e concentrarci su innovazioni autentiche.

Consigli per gli investitori in criptovalute alle prime armi

Copy link to section

Invezz: Che consigli daresti agli investitori che entrano per la prima volta nel mercato delle criptovalute?

Levin: Inizia costruendo il tuo portafoglio con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e stablecoin. Assegna una piccola parte, circa il 5%, del tuo portafoglio per esplorare investimenti più rischiosi. Questo approccio ti consente di acquisire esperienza e imparare dagli errori. Mantieni una mentalità aperta e razionale e istruisciti continuamente. Imparare dal feedback del mondo reale aumenterà la tua conoscenza e la tua fiducia nello spazio crittografico.

Gli approfondimenti di Levin evidenziano la natura dinamica della tecnologia DeFi e blockchain, sottolineando l’importanza dell’adattabilità e del processo decisionale informato sia per gli investitori che per i partecipanti al settore.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.