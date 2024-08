Le obbligazioni del mercato di frontiera fungono da scudo per gli investitori contro la volatilità delle elezioni statunitensi

Di fronte a potenziali sconvolgimenti elettorali negli Stati Uniti, gli investitori si rivolgono ai titoli di Stato dei mercati di frontiera per proteggersi.

Questi strumenti di debito ad alto rendimento provenienti da economie meno avanzate sono considerati meno vulnerabili ai cambiamenti geopolitici e ai cambiamenti della politica statunitense rispetto ai paesi investment grade, ha riferito Bloomberg.

Secondo il rapporto, i gestori finanziari di William Blair Investment Management e Amundi SA stanno diversificando i loro portafogli con titoli di stato dei mercati di frontiera – il debito ad alto rendimento delle economie meno avanzate nel mondo in via di sviluppo come Nigeria e Kazakistan – affermando che queste nazioni devono far fronte ad un limitato esposizione ai cambiamenti geopolitici e ai cambiamenti nelle politiche statunitensi.

Ciò è in contrasto con il rischio affrontato dai paesi investment-grade come il Messico, che potrebbero incontrare notevoli ostacoli derivanti dalle nuove barriere commerciali sotto una potenziale presidenza di Donald Trump.

La Cina, un altro emittente di alto livello, potrebbe vedere Trump intensificare le restrizioni commerciali imposte sotto l’amministrazione Joe Biden, oltre a un contesto di politica estera più ostile, ha aggiunto.

Confronto delle performance tra le obbligazioni dei mercati di frontiera e quelle dei mercati emergenti

Le obbligazioni del mercato di frontiera hanno sovraperformato le loro controparti con rating più elevato.

A partire da quest’anno, le obbligazioni in dollari dei paesi di frontiera hanno reso quasi il 6%, significativamente superiore ai guadagni degli omologhi dei mercati emergenti di qualità superiore.

Questa tendenza è stata evidente anche durante il primo mandato di Donald Trump, quando il debito di frontiera ha reso il 30% rispetto al 21% degli emittenti investment grade.

Durante la presidenza di Joe Biden, il debito di frontiera ha continuato a sovraperformare, offrendo rendimenti del 3% rispetto ai rendimenti negativi del 10% dei suoi concorrenti meno rischiosi.

“Crediamo che questo sia un momento molto interessante per guardare ai mercati di frontiera”, ha affermato Yvette Babb, gestore di portafoglio di William Blair.

I mercati di frontiera sono guidati da sviluppi più idiosincratici e hanno sicuramente una correlazione inferiore con il sentiment globale.

I rendimenti più elevati del debito di frontiera offrono protezione contro la volatilità dei tassi

I rendimenti più elevati del debito di frontiera offrono un cuscino contro la volatilità dei tassi.

Attualmente, le nazioni di frontiera e le altre nazioni con rating spazzatura offrono un premio di oltre 500 punti base rispetto ai Treasury statunitensi, rispetto ai circa 100 punti base per le obbligazioni dei mercati emergenti di alto livello.

Questo margine di spread è fondamentale, soprattutto considerando che le potenziali preoccupazioni fiscali negli Stati Uniti incidono sulle obbligazioni dei mercati emergenti a lunga scadenza.

“Le obbligazioni dei mercati emergenti a lunga scadenza, in particolare nel segmento investment grade, hanno un piccolo margine di spread”, afferma Carmen Altenkirch, analista di Aviva Investors Global Services a Londra.

Saranno molto esposti ai movimenti dei titoli del Tesoro USA a lungo termine, dove prevarranno le preoccupazioni fiscali.

Riforme strutturali e forza fiscale a sostegno dei mercati di frontiera

Diversi mercati di frontiera sono stati sottoposti a riforme strutturali, tra cui svalutazioni valutarie e aumenti dei tassi di interesse, che hanno incrementato i rendimenti e la forza fiscale.

Queste riforme hanno anche ridotto il rischio di default, con il numero di paesi con obbligazioni scambiate a livelli di difficoltà dimezzato nell’ultimo anno, secondo i dati compilati da Bloomberg.

Ad esempio, gestori di fondi come JPMorgan Chase & Co. e Pacific Investment Management Co. hanno raccomandato obbligazioni in valuta locale provenienti dai mercati di frontiera a causa di questi cambiamenti positivi.

Rischi e opportunità dei mercati di frontiera

Nonostante il loro potenziale, le obbligazioni del mercato di frontiera comportano rischi significativi.

Ad esempio, le obbligazioni boliviane hanno perso circa un terzo del loro valore lo scorso anno, e anche l’Ecuador e la Bielorussia hanno subito gravi perdite.

Inoltre, un secondo mandato di Trump potrebbe portare risultati contrastanti per queste nazioni. Sebbene paesi come il Vietnam e il Kazakistan possano trarre vantaggio da un’economia globale fratturata e dal reindirizzamento dei flussi commerciali e di capitale, potrebbero anche cadere vittime di guerre commerciali.

Un secondo mandato di Trump rappresenterebbe “un miscuglio” per le nazioni di frontiera, ha affermato Yerlan Syzdykov di Amundi, responsabile dei mercati emergenti della società di asset manager. Ha detto di essere “interessato” a paesi come il Vietnam, ma considera anche nazioni dell’Asia centrale come il Kazakistan, un importante produttore di uranio.

Afflussi di obbligazioni dai mercati emergenti

Nonostante i rischi, i fondi obbligazionari dei mercati emergenti hanno registrato afflussi per tre settimane consecutive.

Questa tendenza è supportata dalla conclusione della ristrutturazione del debito in paesi come Zambia e Sri Lanka, insieme alle riforme economiche in Egitto.

LGT Capital Partners, ad esempio, ha assunto posizioni in obbligazioni egiziane e nigeriane dopo anni di inattività, citando il loro isolamento dalla volatilità globale.

Strategie di investimento ed eventi chiave a cui prestare attenzione

Gli investitori stanno monitorando attentamente le potenziali ricadute di una Casa Bianca guidata da Trump e il suo impatto sugli asset dei mercati emergenti.

Gli investitori guarderanno i dati PMI manifatturieri cinesi di luglio, previsti mercoledì, per individuare segnali di ulteriore lentezza, mentre Indonesia, Corea del Sud e Polonia pubblicheranno questa settimana i dati sull’inflazione che forniranno indizi sulle loro prospettive per i tassi di interesse locali.

Anche i dati preliminari sul PIL del secondo trimestre di Messico, Ungheria e Repubblica Ceca saranno sotto gli occhi degli investitori.

Inoltre, si prevede che la banca centrale della Colombia taglierà i tassi mercoledì, mentre i politici del Brasile dovrebbero mantenerli invariati.

Lo stesso giorno verrà presa una decisione sui tassi anche in Cile; tutti questi fattori collettivamente influenzeranno anche il sentiment degli investitori.

