SearchGPT di OpenAI è pronto a sfidare il dominio di Google: gli investitori dovrebbero preoccuparsi?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

OpenAI ha recentemente annunciato che lancerà la propria piattaforma di ricerca chiamata SearchGPT. La piattaforma è simile a quella già offerta da Google ma presenta lievi miglioramenti che potrebbero essere dannosi per l’attività di Google.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

La piattaforma sembra e funziona in modo simile a ChatGPT. Quando fai una domanda, cerca informazioni dal Web e te le presenta. È quindi possibile interagire con il risultato della ricerca per ottenere la risposta desiderata.

La stessa OpenAI afferma che il suo prodotto risolve il problema delle ricerche inefficienti su Google.

Ottenere risposte sul Web può richiedere molto impegno, spesso richiedendo più tentativi per ottenere risultati pertinenti. Crediamo che migliorando le capacità di conversazione dei nostri modelli con informazioni in tempo reale dal web, trovare ciò che stai cercando possa essere più veloce e più semplice. OpenAI

SearchGPT: Un passo avanti rispetto a Google

Copy link to section

Per capire perché SearchGPT rappresenta una minaccia per Google, devi capire come funzionano entrambi.

Google, almeno per ora, ti elenca tutti i link rilevanti in risposta alle tue domande. Tuttavia, SearchGPT fa un ulteriore passo avanti.

Innanzitutto, cerca tutte le informazioni rilevanti in risposta alla tua domanda. Una volta trovato, non solo elenca i risultati più rilevanti ma li spiega anche.

La parte della spiegazione è importante perché viene fornita in risposta diretta alla tua domanda. In breve, SearchGPT ti fornisce i risultati pertinenti mentre rispondi alla tua domanda. Con Google, devi trovare la risposta da solo.

Inoltre, se non capisci la risposta a una domanda o se ritieni di poter aggiungere più contesto e ottenere risultati migliori, puoi iniziare ad aggiungere informazioni o domande di follow-up.

In questo modo, la ricerca esistente viene ottimizzata, anziché dover iniziare da zero.

Non è ancora chiaro se la nuova piattaforma incontrerà problemi normativi. Infatti, la stessa Google avrà già studiato SearchGPT per vedere se può rallentare l’avanzamento della piattaforma.

Si può sostenere che, fornendo spiegazioni insieme ai risultati di ricerca, OpenAI sta riducendo il traffico che altrimenti andrebbe al sito Web che fornisce le risposte pertinenti.

In breve, poiché l’utente beneficia di un’esperienza di ricerca migliorata, i siti web, i blogger e altri creatori di contenuti che trascorrono ore a realizzare tali contenuti non ricevono nulla in cambio.

Gli investitori dovrebbero preoccuparsi?

Copy link to section

La storia è piena di aziende che, un tempo giganti insostituibili nella loro nicchia, sono state completamente cancellate dalle nuove tecnologie. Non ci si può aspettare che Google finisca come una di quelle aziende perché è molto più di un semplice motore di ricerca.

Tuttavia, la ricerca è ancora una delle principali fonti di entrate, con oltre la metà delle entrate provenienti direttamente dalla ricerca di Google. Se tali entrate diminuiscono, l’azienda non finirà, ma gli investitori potrebbero avere un brusco risveglio. Sarebbe quindi nel loro interesse seguire da vicino gli sviluppi di SearchGPT.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.