Interruzione IT di CrowdStrike: Delta Air Lines afferma di aver subito perdite fino a 500 milioni e chiederà i danni

Delta Air Lines si trova ad affrontare una significativa battuta d’arresto finanziaria a seguito di un’interruzione IT causata da un aggiornamento difettoso di CrowdStrike all’inizio di luglio, con perdite stimate che raggiungono i 500 milioni di dollari.

L’amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, ha annunciato l’impatto finanziario e ha sottolineato l’intenzione della compagnia di chiedere un risarcimento per le interruzioni che hanno lasciato a terra migliaia di aerei e causato il caos diffuso tra i passeggeri.

Entità dell’interruzione IT di CrowdStrike

L’interruzione IT, derivante da un aggiornamento CrowdStrike fallito che ha interessato circa 8,5 milioni di dispositivi Windows a livello globale, ha portato a gravi interruzioni in vari settori.

L’incidente ha bloccato i passeggeri delle compagnie aeree, interrotto i servizi ospedalieri e interrotto le emittenti in tutto il mondo.

Delta, con sede ad Atlanta, ha lottato più di altre compagnie aeree per riprendersi dall’interruzione, spingendo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ad avviare un’indagine sulla questione.

Delta è stata tra le principali compagnie aeree statunitensi, tra cui United e American, che hanno dovuto mettere a terra brevemente tutti i loro aerei quando l’interruzione è iniziata la mattina di venerdì 19 luglio.

Mentre i suoi rivali sono riusciti a ripristinare i propri orari di volo durante il fine settimana, i problemi operativi di Delta sono persistiti anche la settimana successiva, provocando la cancellazione di oltre 6.000 voli.

Questa interruzione prolungata ha avuto un impatto significativo sui passeggeri e sulle operazioni di Delta.

Sfide normative e di servizio al cliente

Le conseguenze dell’interruzione dell’IT si sono estese oltre le interruzioni operative, attirando critiche per il servizio clienti di Delta durante la crisi.

Sono emerse segnalazioni di passeggeri che hanno aspettato fino a otto ore al telefono e hanno dovuto affrontare lunghe code negli aeroporti.

Questi problemi hanno portato a un’indagine da parte del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, con il ministro dei trasporti Pete Buttigieg che ha sottolineato la necessità di responsabilità.

“Tutte le altre compagnie aeree si sono rimesse in piedi nel giro di un giorno o due. Delta sembrava effettivamente muoversi nella direzione opposta, motivo per cui prestiamo particolare attenzione. Stiamo indagando con un occhio sulle responsabilità per quel guasto”, ha dichiarato Buttigieg.

Impatto e risposte più ampi del settore

L’interruzione dell’IT ha avuto effetti di vasta portata, tanto che diverse compagnie aeree europee hanno preso in considerazione anche la possibilità di chiedere un risarcimento per i costi sostenuti durante l’interruzione.

Tuttavia, secondo fonti vicine alla situazione, non è stata ancora presa alcuna decisione concreta.

La natura globale dell’interruzione sottolinea il ruolo fondamentale di una solida infrastruttura IT e le potenziali vulnerabilità che possono derivare dagli aggiornamenti software.

CrowdStrike, la società di sicurezza informatica responsabile dell’aggiornamento difettoso, si è impegnata a migliorare le proprie procedure di test interni per prevenire incidenti simili in futuro.

L’amministratore delegato dell’azienda, George Kurtz, è stato convocato dalla sottocommissione del Congresso americano per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture per spiegare il ruolo di CrowdStrike in quella che alcuni hanno definito la più grande interruzione IT della storia.

Lezioni dalla crisi delle interruzioni IT

L’incidente evidenzia diverse lezioni chiave per il settore aereo e non solo.

L’importanza di sistemi IT robusti, protocolli di risposta rapida e un servizio clienti efficace durante le crisi non può essere sopravvalutata.

I tempi di recupero prolungati di Delta rispetto ai suoi rivali evidenziano potenziali lacune nelle sue strategie di gestione della crisi che dovranno essere affrontate per ripristinare la fiducia dei consumatori e la resilienza operativa.

Mentre Delta chiede risarcimenti e lavora per mitigare l’impatto finanziario, l’industria in generale osserverà da vicino.

I risultati delle indagini e gli sforzi dell’azienda per migliorare i propri sistemi IT e i protocolli del servizio clienti determineranno probabilmente gli standard e le aspettative del settore per la gestione di interruzioni simili in futuro.

La perdita di 500 milioni di dollari di Delta Air Lines derivante dall’interruzione IT causata da un aggiornamento difettoso di CrowdStrike ha sottolineato i rischi significativi associati alla sicurezza informatica e all’infrastruttura IT nel settore dell’aviazione.

Con le indagini normative in corso e la possibilità di richieste di risarcimento danni, l’incidente funge da promemoria fondamentale della necessità di sistemi IT robusti e di strategie efficaci di gestione delle crisi.

L’industria aerea monitorerà da vicino gli sviluppi e le risposte a questa interruzione senza precedenti.