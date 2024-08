JP Morgan declassa Mobileye Global in vista degli utili del secondo trimestre: il titolo continuerà a scendere?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >



Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) si trova ad affrontare un momento cruciale in vista della presentazione del rapporto sugli utili del secondo trimestre, previsto per domani.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Già sotto pressione a causa del calo del valore delle sue azioni del 54% da inizio anno, le sfide della società si sono aggravate oggi quando JP Morgan ha declassato le sue azioni.

Citando preoccupazioni sul prodotto SuperVision e sui problemi di inventario, l’analista Samik Chatterjee ha abbassato il rating di Mobileye da Sovrappeso a Neutrale e ha ridotto l’obiettivo di prezzo da $ 38 a $ 24.

Questo downgrade arriva in un momento in cui il settore automobilistico è alle prese con un peggioramento delle prospettive di volume dei veicoli elettrici, ulteriormente influenzato dalle deboli tendenze delle vendite di ICE e ibridi.

Gli alti prezzi dei veicoli e l’aumento dei tassi di interesse stanno mettendo a dura prova la domanda dei consumatori, fattori che Chatterjee ritiene potrebbero smorzare le prospettive a breve termine per il business Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) di Mobileye.

Inoltre, un aggiustamento delle scorte notato tra le società di semiconduttori direttamente esposte al settore automobilistico suggerisce ulteriori rischi per le operazioni di Mobileye.

All’inizio di quest’anno, ad aprile, Morgan Stanley ha declassato anche Mobileye a causa di un rallentamento nell’adozione dei veicoli elettrici che ha sorpreso il mercato.

L’analista Adam Jonas ha osservato che, sebbene la leadership di Mobileye nella visione artificiale crei valore, il rallentamento inaspettato rappresenta un ostacolo significativo alla crescita.

Jonas ha modificato il rating di Mobileye da Underweight a Equal Weight e ha ridotto leggermente il target di prezzo da $ 26 a $ 25.

Questa mossa riflette le preoccupazioni sulla valutazione di Mobileye, che a 36 volte il PE FY26, è apparsa pienamente valorizzata in un contesto di pressioni al ribasso sulle previsioni di consenso.

Anteprima degli utili del secondo trimestre

Copy link to section

Guardando avanti agli utili del secondo trimestre, gli analisti prevedono un rapporto impegnativo con aspettative fissate per una perdita GAAP di 0,14 dollari per azione su un fatturato di 423,55 milioni di dollari.

Questa previsione contrasta nettamente con la performance del secondo trimestre dello scorso anno, che prevedeva una perdita minore di 0,03 dollari per azione su ricavi più elevati di 454 milioni di dollari.

Nonostante questi venti contrari, Mobileye continua a spingersi oltre nel campo degli ADAS e della guida autonoma.

I sistemi REM (Road Experience Management) e RSS (Responsibility Sensitive Safety) dell’azienda sottolineano il suo impegno nel migliorare la sicurezza e l’efficienza nella navigazione autonoma.

Inoltre, la strategia di Mobileye include la vera ridondanza, garantendo che le sue tecnologie di rilevamento ambientale rimangano robuste contro potenziali guasti del sistema.

Dal punto di vista finanziario, il viaggio di Mobileye è stato segnato dalla volatilità. I ricavi dell’azienda nel primo trimestre del 2024 sono diminuiti drasticamente del 48% su base annua e il margine lordo è crollato dal 45,2% al 22,6%, riflettendo significative sfide in termini di inventario e prezzi.

Mentre ci avviciniamo al segmento dell’analisi tecnica della nostra discussione, è fondamentale considerare come questi aspetti fondamentali potrebbero influenzare la traiettoria delle azioni di Mobileye.

Con i grafici pronti per raccontare di più della storia, approfondiremo ciò che suggeriscono i numeri e le tendenze sul futuro di Mobileye nel mercato azionario.

Sia i tori che gli orsi devono rimanere cauti

Copy link to section

Dopo la sua IPO alla fine del 2022, le azioni di Mobileye hanno registrato una rapida ascesa e poi sono rimaste ampiamente all’interno di un range compreso tra $ 32 e $ 48 per un anno.

Tuttavia, dopo che la società ha riportato previsioni deboli per il quarto trimestre e il 2023, il titolo ha registrato un massiccio calo all’inizio del 2024. Da allora, è rimasto in una tendenza al ribasso.

Fonte: TradingView

Anche se il titolo continua a mostrare debolezza nel corso degli intervalli di tempo in questo momento, gli orsi devono rimanere in guardia perché è sceso sostanzialmente dai livelli di 33 dollari a 20 dollari in poco più di un mese e un rimbalzo sembra imminente.

Resta da vedere se questo rimbalzo gli farà guadagnare forza e salire più in alto o verrà utilizzato come opportunità di vendita.

Allo stesso modo, gli investitori che sono rialzisti sul titolo devono astenersi dall’assumere una posizione lunga a meno che il titolo non mostri una certa stabilità ai livelli attuali.

Anche in questo caso, dovrebbero iniziare con una piccola posizione e aggiungerla solo se il titolo supera la sua resistenza a medio termine a 33,2 dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.