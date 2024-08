I futures del rame crollano tra le preoccupazioni sulla domanda cinese e le difficoltà nel settore manifatturiero

I futures del rame sono scesi a 4,1 dollari per libbra, avvicinandosi al minimo di quattro mesi di 4,05 dollari fissato il 30 luglio. Questo calo è dovuto principalmente alle crescenti preoccupazioni sulla domanda cinese.

Il governo cinese ha scelto di non adottare misure di stimolo per contrastare la significativa flessione del settore manifatturiero più grande del mondo.

Si stanno invece concentrando sulla transizione dell’economia verso tecnologie innovative e fonti energetiche alternative.

Reazione del mercato e risposta della PBoC

La decisione della Cina di sospendere gli aiuti economici ha innescato una rapida reazione del mercato, portando a una svendita di asset e contratti sui metalli di base.

Per alleviare le pressioni del mercato, la Banca popolare cinese (PBoC) ha attuato tagli dei tassi senza precedenti.

L’efficacia di questi tagli dei tassi nel rilanciare l’economia cinese e nel rilanciare i futures sul rame rimane incerta.

Sebbene le riduzioni dei tassi possano stimolare l’indebitamento e la spesa a breve termine, il loro impatto complessivo sulla crescita economica e sui prezzi del rame è influenzato da diversi fattori.

Fattori che influenzano i futures del rame

Il successo dei tagli dei tassi della PBoC nello stimolare investimenti e consumi giocherà un ruolo cruciale.

Se queste misure riuscissero a stimolare la ripresa economica, potrebbero aumentare la domanda di materie prime come il rame.

Tuttavia, anche fattori esterni come la domanda globale, le dinamiche commerciali e il sentiment del mercato influiscono pesantemente sui futures del rame.

Le incertezze nell’economia globale, i conflitti commerciali e le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime possono tutti influenzare la traiettoria dei futures sul rame, indipendentemente dalle politiche dei tassi di interesse nazionali.

Dati recenti del National Bureau of Statistics (NBS) e del Caixin Purchasing Managers’ Index (PMI) indicano un calo della produzione cinese.

Questi rapporti suggeriscono che i produttori stanno lottando per bilanciare la debole domanda interna con le vendite internazionali all’inizio del terzo trimestre.

Inoltre, sono emerse notizie contrastanti riguardo alle fonderie cinesi. Mentre alcuni si stanno imbarcando in nuovi progetti per raggiungere gli obiettivi di produzione, le precedenti proiezioni di un calo della produzione combinato per aumentare le spese di trattamento vengono messe in discussione.

Il percorso da seguire per i futures sul rame rimane incerto a causa delle crescenti tensioni nel settore industriale e dell’evoluzione delle dinamiche di mercato.

Le politiche economiche, le reazioni del mercato e le sfide manifatturiere della Cina continueranno a influenzare il mercato delle materie prime nel prossimo futuro.

Gli investitori e gli analisti stanno monitorando da vicino gli sviluppi in Cina per valutare il loro potenziale impatto sui prezzi globali del rame e sulla stabilità del mercato.

Mentre i futures sul rame si avvicinano al minimo di quattro mesi, l’attenzione rimane sulle strategie economiche della Cina e sulle loro implicazioni per il mercato globale.

La combinazione di caute politiche governative, difficoltà nel settore manifatturiero e fattori economici esterni crea un ambiente complesso per prevedere il futuro dei prezzi del rame.

